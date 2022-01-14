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45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tarzıyla haftalardır gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, önceki akşam Ankara'da sahneye çıktı. Tarzından ödün vermeyen şarkıcı, derin bacak dekolteli bir elbise tercih etti.

45 yaşındaki bir çocuk annesi Gülşen, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Gülşen, tercih ettiği sahne kıyafetleriyle de sık sık gündeme geliyor. Son olarak Ankara'da konser veren şarkıcı, yine cüretkar bir elbise tercih etti.

Ünlü şarkıcı bu sefer konserinde mor püsküllü elbisesi ve file çoraplarıyla göz kamaştırdı. Konserden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan ünlü şarkıcıya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı

Şarkıcının "Ankara'da hafızamdan gitmeyecek konserlerden biri daha. Sizi çok seviyorum" notunu eklediği paylaşıma ünlü isimlerden yorum gecikmedi. Yaşam koçu Şeyda Coşkun paylaşıma "Ankara ısınmıştı" yorumunu yaparken Selin Ciğerci, Simge Sağın, Ece Seçkin ve Kerimcan Durmaz yorumlarıyla beğenilerini gösterdi.

Sanatçı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi isimlerin sahne kıyafetleriyle ilgili "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" demiştir. Her sahne kıyafetiyle gündem olan Gülşen ise Yıldızhan'ın bu sözlerine cevap vermedi.

45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı

45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı

45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı

45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
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