40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi

Zonguldak'ta geçen Kurban Bayramı'nda 14 hanenin bulunduğu mahallede yaşayan bir vatandaşın korona virüs testi pozitif çıkınca, bölgede yaşayan 40 kişi karantina altına alındı.

17.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:07

Zonguldak'ta geçen Kurban Bayramı'nda 14 hanenin bulunduğu mahallede yaşayan bir vatandaşın korona virüs testi pozitif çıkınca, bölgede yaşayan 40 kişi karantina altına alındı. Mahallenin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Edinilen bilgiye göre; Çatalağzı beldesine bağlı Hacıoğlu Mahallesi Taşocağı mevkisinde yaşayan Ahmet T.'nin geçen Kurban Bayramı'ndan bir gün önce yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, 14 hanede 40 kişinin ikamet ettiği mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. Mahallenin girişine polis bariyerleri konuldu.

Ahmet T.'nin tedavisi sona ererken, son testi de negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci de 13 Ağustos itibariyle sonlandı. Hacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yalçın Dursun, mahallede 5 kişinin karantina altında olduğunu söyledi. Dursun, "Hacıoğlu Mahallesi Güney mevkisinde 9 kişinin Karabük'te Covid-19 testi pozitif çıkanlarla temas halinde olması üzerine test yapıldı. 9'kişiden 4'ünün karantina süreci dün itibariyle sona erdi. Ancak diğer 5 kişinin karantina süreci devam ediyor" diye konuştu.

(Onur Altındağ/İHA)

40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Güncel
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Ekonomi
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Ekonomi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında iş yerlerine yaklaşık 12 milyar lira prim desteği verildi
Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında iş yerlerine yaklaşık 12 milyar lira prim desteği verildi
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor
Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Hacı Bektaş Veli
Magazin Hadise Aamir Khan Serdar Ortaç Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Bakan Adana
Şu an buradasınız: 40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 12:44:52. #1.15#
title