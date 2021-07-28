4. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Hak-İş Konfederasyonu ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Kadın Emeği ve Dijitalleşme" temalı 4. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hak-İş Konfederasyonu ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Kadın Emeği ve Dijitalleşme" temalı 4. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Üniversitenin Konferans Salonu'ndaki ödül töreninde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadın haklarına ilişkin sorunların birçok paydaşla çalışılarak çözümlenebileceğini belirtti.

Kadınların özellikle çalışma hayatındaki oranlarının düşük olduğunu, sivil toplum kuruluşlarındaki oranlarının da yeterli bulunmadığını ifade eden Arslan, "Birlikte toplumu inşa etme noktasında kadınlarımızın ciddi şekilde geride olduğunu biliyoruz. Eksiklerimize rağmen dünle kıyaslandığında daha iyiyiz ancak hala çok işimiz var." diye konuştu.

Bu projeyle kadın emeğini farklı alanlarda güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Arslan, yeni çözümler ve hedeflere doğru yürümek gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Arslan, çalışmaların üniversitelerle yürütülmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Sendika olarak hem çalışma hayatı hem de kadın sorunlarının çözümüyle ilgili yeni projeleri de bekliyoruz. Yeni projeleri de hayata geçireceğiz." dedi.

Sendika olarak toplumsal sorunlara karşı her zaman duyarlılık içinde hareket ettiklerini anlatan Arslan, yeni tip koronavirüs salgınında son günlerde vaka sayılarının tekrar yükselmeye başladığını, herkesin aşı yaptırmasının önem taşıdığını söyledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin de sivil toplum kuruluşları ile üniversite iş birliğinin büyük önem taşıdığını, bu tür birlikteliklerle hayata geçirilen projelerin devam edeceğini belirtti.

Projede bu yıl için belirlenen konunun önemli bir başlık olduğuna işaret eden Tekin, "Bunu tek başına bir problem olarak görmüyoruz, kadınla ilgili problemleri insan hakları problemi olarak değerlendiriyoruz. Kadınlarımızın sosyal hayattaki eksikliklerini gidermekle ilgili destek olacağız." dedi.

Tekin, üniversitelerin toplumla, toplumun temsilcileriyle çok daha yakın ilişkiler içinde bulunması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen toplumsal aşılamaya katılım çağrısında da bulunan Tekin, aşılanmanın bireysel değil toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı.

Törende, Hak-İş Kadın Komite Başkan Yardımcısı Aybüke Bengü Özmutaf ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Bayraktar da projeye ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Bayraktar, kadın emeği ve dijitalleşme konusunda gençlerin ve kadınların, iş hayatındaki durumlarına yeni önerilerini görebilmek amacıyla düzenlenen yarışmaya çok sayıda katılım olduğunu kaydetti.

Projeye, lisans ve lisans üstü düzeyde pek çok öğrencinin başvuruda bulunmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Bayraktar, projelerin hepsinin hayata geçirilmeye hazır olduğunu ifade etti.

Aybüke Bengü Özmutaf da bu projeyle kadın girişimcilerin seslerini daha kolay duyurabilmeleri ve iş gücü piyasalarına daha rahat erişebilmelerinin hedeflendiğini anlattı.

Konuşmaların ardından, başarılı proje sahiplerine birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon olmak üzere dört kategoride sertifikaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan