4 metrekarelik dükkana dünyaları sığdırdı

İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da yaşayan tespih ustası Murat Aktaş, 4 metrekarelik dükkanın 1 metrekarelik alanını makineleri küçülterek imalathane, kalan kısmını ise satış yapacak şekilde dizayn etti. Küçücük dükkanına dünyaları sığdıran Aktaş, şimdiye kadar piyasa 8 bine yakın tespih sattı.

Yaklaşık 18 sene İstanbul'da kuyumculuk yaptıktan sonra memleketi Elazığ'a dönen Murat Aktaş, maddi yetersizliklerden dolayı bulduğu 4 metrekarelik dükkanda 10 senedir tespih yapıyor. Dükkanda 1 metrekarelik alanını imalathane olarak kullanan Aktaş, ilk olarak tespih yapımında kullandığı makineleri kendi imkanlarıyla küçülterek dükkanına yerleştirdi. Aktaş, dükkanda kalan küçük bölümü ise yaptığı tespihleri satmak için kullanmaya başladı. Özelikle kesme tespih modellini yaptığını belirten Aktaş, yapımı 1 buçuk gün süren tespihleri 400 ile 3 bin lira arasında müşterinin beğenisine sunuyor.

Makineleri küçültüp dükkanına yerleştirdi

Daha önce kuyumculuk yaptığını belirten Murat Aktaş, "18 yıl İstanbul'da kaldım. Bazı sebeplerden dolayı memleketim Elazığ'a geldim. Burada küçük bir dükkan buldum. Burada ne yapabilirim diye kafa yordum. Daha önce İstanbul'da kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteriyordum. İstanbul'da atölyem vardı, uzun süre orada çalıştım. Memleketim Elazığ'a geri döndüm. Burada ilk başlarda dükkan bulamadım daha sonra bu küçük dükkanım oldu. Tespih işine girdim şu anda kesme tespih yapıyorum. Farklı objelerden ve ürün çeşitlerinden tespih yapıyorum. İlk başlarda bu çeşitleri bulamıyordum farklı illerden getirtiyordum. İstediğimiz renk tonları uymuyordu. Burada bir imalat yaptım bazı arkadaşlarımız destek verdiler ben de İstanbul'daki tecrübelerime dayanarak dedim ufacık yerde ne yapabilirim diye makineleri küçülterek başladım. Önemli olan iş yapmak. Küçük olduğundan devlet kredisine gerek yok. Kendi maddi imkanlarım el verdiği müddetçe makinelerimizi ona göre aldım ve dizaynını yaptım" dedi.

"150 tane tespihten başladım. Elazığ piyasasına 7-8 bin tespihe yakın sattım"

Kendi işini yaptığı için mutlu olduğunu aktaran Aktaş, "150 tane tespihle başladım. Elazığ piyasasına 7-8 bin tespihe yakın sattım. Benim için 4 metrekarelik alanda yaptığım iş büyük bir başarı. Farklı objelerden de çalışmalarımızda devam edecektir. Dükkanım 4 metrekarelik çalışma alnım sadece 1 metrekare burada imalatı kendim yapıyorum. Tek üzüldüğüm nokta bir çırak yetiştirememem yerim dar olduğu için sadece kendim yapıyorum. Bizim işimiz terzinin elbise dikmesine benzer. Konfeksiyon işi farklıdır el imalatı farklıdır. Yapıtımız tespih objelerine göre değişiyor. Aşağı yukarı 400 liradan başlar malzemesine göre değişir 2 bin 3 bin liraya kadar değişebiliyor fiyatları" diye konuştu. - ELAZIĞ