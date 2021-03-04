4 Mart Helikopter kazasındaki şehitlerimizin isimleri açıklandı mı? Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri
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4 Mart Helikopter kazasındaki şehitlerimizin isimleri açıklandı mı? Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri

04.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:20
4 Mart Helikopter kazasındaki şehitlerimizin isimleri açıklandı mı? Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını bildirdi. Helikopter kazasındaki şehitlerimizin isimleri açıklandı mı? 4 Mart Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri açıklandı mı?

Son Dakika: Bitlis'in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştü. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

4 MART HELİKOPTER KAZASI NEREDE OLDU?

Bugün 4 Mart Perşembe günü, Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.

HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan askeri helikopter düştü. 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı. Şehitler arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor.

Helikopter kazasında şehit olan askerimizin isimleri henüz açıklanmadı. Resmi açıklama yapıldığında konumuza ekleyeceğiz. Ayrıca şehit olan askerlerimizden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

4 Mart Helikopter kazasındaki şehitlerimizin isimleri açıklandı mı? Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri

OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Yozgat doğumlu olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş son yaş kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

MSB, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz"

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