4. Kolordu Komutanlığı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Sanıklardan eski yüzbaşı Erdan Kaya Erdoğan, 2002'de yedek subay olarak askere alındığını ve 2004'te girdiği subaylık sınavını kazanarak Kara Kuvvetlerinde çalışmaya başladığını ifade etti.



Yurdun farklı bölgelerinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı mücadele verdiğini anlatan sanık Erdoğan, "Şahsımın FETÖ ile alakası olmamıştır. ByLock programını kullanmadım. Çocuklarım FETÖ'nün okul ve dershanelerinde değil devlet okullarında okumaktadır. FETÖ mensuplarınca yapılan hiçbir toplantıya da katılmadım." dedi. Erdoğan, hakkındaki "terör örgütü üyeliği" iddiasını kabul etmediğini söyledi.



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'dan iki gün önce tabur komutanı yarbay Ertuğrul Terzi'nin kendisinden çalışır vaziyetteki araç ve personel listesini istediğini dile getiren sanık Erdoğan, darbe girişiminde de Terzi'nin emirlerini uyguladığını aktardı.



Genelkurmay'a saldırı olduğu gerekçesiyle kışladan dışarı çıktıklarını, darbeden haberdar olmadığını savunan Erdoğan, "Dışarı çıkan ben ve personelim gerçekleri öğrendikten sonra kışlamıza geri döndük. Kamera kayıtlarına bakılırsa bizim intikalden başka bir şey yapmadığımız da görülecektir. Darbe gayretinde olan biri önüne geleni ezer geçer. Hain darbe girişiminin başarılı olmamasının iki sebebi var. Bunlardan birincisi halkımızın göstermiş olduğu çaba, ikincisi ise kandırılarak dışarı çıkarılan ve hiçbir olaya karışmadan birliğine dönen askerlerdir." diye konuştu.



28. Mekanize Piyade Tugayındaki darbeye ilişkin faaliyetler içinde kimlerin olduğu sorulan sanık Erdoğan, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden eski tabur komutanı Terzi ve firari sanık eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun o gece yaşananlardan sorumlu olduğunu bildirdi.



Erdoğan, ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den de şikayetçi olduğunu dile getirdi.



"Darbe olduğunu polislerden öğrendik"



Savunma yapan eski uzman çavuş Şaban Kurban da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Darbe girişimi başlamadan önce evimdeyken alarm verilmesi üzerine 22.00 sıralarında birliğe gittim. Genelkurmay'a saldırı olduğu söylenerek Sıhhiye'ye gönderildik." dedi.



Sanık Kurban, Sıhhiye'ye geldikten sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



"Sıhhiye'ye geldiğimizde öndeki araç durduğu için biz de durduk. Vatandaşlar bize tepki göstermeye başladı, ardından da bir polis aracın kulesinden içeri ateş etti. Hiçbir şekilde vatandaşlara mukavemet göstermedik. Ne ben ne de aracımdaki personel ateş etmedi. Aracın içinde beklemeye başladık. Darbe olduğunu polislerden öğrendik, polise teslim olmak için kapıları açtık ve emniyete götürüldük."



Darbe girişiminden önceden haberdar olmadığını ve mağdur olduğunu öne süren sanık Kurban, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Sanık eski uzman erbaş Mehmet Nur Korkmaz da 15 Temmuz akşamı hafta sonu eğitimi olacağının söylendiğini ve göreve çağırılabileceklerinin belirtildiğini anlatarak, 22.30'da alarm verilmesi üzerine kışlaya geldiğini aktardı.



Kendilerine Sıhhiye'deki emniyet güçlerine takviye olmaları görevinin verildiğini öne süren Korkmaz, Ulus'taki KOSGEB binasının yakınında araçlarının palet arızası yaptığını, darbe girişimini bu esnada yanlarına gelen vatandaşlardan öğrendiklerini iddia etti.



Korkmaz, palet arızası nedeniyle kışlaya dönemediklerini ve polisi arayarak silah ve mühimmatlarını teslim ettiklerini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.



Duruşmada, sanıklardan Aşkın Dokumacı, Ömer Koçdoğan ve Mahmut Durmaz da suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.





Duruşmaya yarın devam edilecek.