4. Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, film gösterimleri ve söyleşilerle devam etti

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Balkon Film tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali", söyleşi ve film gösterimleriyle devam ediyor.

Festivalin son gününde Festival Direktörü Faysal Soysal'ın yönettiği, jüri başkanı yönetmen Atalay Taşdiken, jüriler Kosovalı yönetmen Isa Qosja ile Gürcü yönetmen George Ovashvilli katılımıyla Atlas Sineması'nda gerçekleşen "Auteur Yönetmen Sinemasından, Dijital Platform Yönetmen Sinemasına" söyleşisi, sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Kuşaklar arasındaki farkı ve Kosova'da film sektörünü anlatan Isa Qosja, Kosava'nın yeni projelere her zaman açık olduğunu söyledi.

Atalay Taşdiken ise Türkiye'de bir film çekmek için yönetmenin bütün aşamalarda var olması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunlar film çekme motivasyonunu azaltan şeyler, sadece işin kreatif yanını düşünmek isterken ve sahneyi çekerken arkadan bir prodüksiyon yönetmenin, abi yemekçi geldi parasını ne yapacağız? dediği an sizin o sahneyle ilgili hayal ettiğiniz şey başka bir şeye dönüşebiliyor."

Auteur yönetmenliğin insana bir konfor alanı sağlamadığını ifade eden Taşdiken, yönetmenlerin sonunda şan şöhret olmadığını bilerek çok meşakkatli bir yola girdiğine vurgu yaptı.

George Ovashvilli ise yönetmenler için en büyük motivasyonun inanmak olduğuna dikkati çekerek, "Tabi ki festivallere saygı duyuyorum bizim görevimiz işimize konsantre olmak. Film yapımı bir süreçtir. Sizin o film yapımı anında mutlu olmanız gerekiyor. Filmi bitirince mutlu olmanız gerekmiyor. Film bitince başka bir filmi yapmak için yola çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Filmler izleyiciyle buluşmaya devam etti

Sinemaseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği film gösterimlerinde Aman Azhymat'tan "Ukoy", Murat Kılıç'tan "Koçber", Sabah Mohammadi'den "Long Sunset", Lolita Naranovic'ten "The Poor People" ve Nicola Piovesan'dan "Closed to the Light" İnsani Bakış bölümüyle izleyicilerle buluştu.

Panoroma Seçkisinde ise Hélène Rosselet-Ruiz, Marie Rosselet-Ruiz'in "Ibiza", Davoud Rangkhaneh'ın "Nightclub", Haydar Taştan'ın "Cengiz" filmi, Hana Bucalija'nın "Vera", Suzannah Mirghani'nin "Al-Sit" filmi gösterildi.

Kırk Yıllık Hatır bölümünde ise Albena Puneva'dan "Snails", Serhat Karakaş'tan "Bir İhtimal", Hassan Dehghandoost'tan "All Walls Are Low", Mustafa Efelti'den "Şero" ve Pierre-Loup Docteur'dan "Go! Captain" sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve ana sponsorluğunu Halkbank'ın üstlendiği 4.Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali ödül töreniyle sona erecek. ???????

