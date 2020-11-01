4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı
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4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı

01.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:38

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem bazı binalarda yıkıma neden oldu. Depremde yerle bir olan Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 4 kişilik bir ailenin cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Ailenin cansız bedenlerini çıkaran arama - kurtarma ekibindeki Tahsin Kaymaz, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Cuma günü İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem kentteki birçok binada ciddi şekilde hasar bıraktı. Özellikle Bayraklı ve Bornova'da bulunan bazı binanlar tamamen yıkıldı. Deprem nedeniyle şimdiye kadar 51 kişi hayatını kaybederken, 896 kişi de yaralandı. Yapılan son açıklamalarda ise 214 yaralının tedavisine devam edildiği aktarıldı.

850 ARTÇI YAŞANDI

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre bölgede 850 tane artçı sarsıntı yaşandı. Yetkililer vatandaşları hasarlı binalara girmemesi yönünde uyarırken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Depremde tamamen yıkılan binalardan biri olan Doğanlar Apartmanı'ndan ise herkesi üzen bir haber geldi.

DİNLENMEYE GİTTİĞİ KÖŞEDE AĞLADI

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği binanın enkazından bir anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin cansız bedenlerini enkazdan çıkaran Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, o an duygularına hakim olamadı. Kaymak, dinlenmeye geçtiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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