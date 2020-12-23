4 Halife kimlerdir? 4 Halife isimleri ve özellikleri nelerdir?

Hulefa-yi Raşidin adıyla da bilinen 4 halife dönemi, Hz. Muhammed'in vefat ettiği yılda (632) başladı. İlk halife Hz. Ebu Bekir'dir. Sonraki yıllarda sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldu. Bu dönem, 661 yılında Hz. Ali'nin öldürülmesi ile birlikte sona erdi. Peki, 4 Halife kimlerdir? 4 Halife isimleri ve özellikleri nelerdir?

Halifelerin en önemli görevi İslamiyet'i yaymak ve Kuran'ı Kerim'i korumaktı. Hz. Muhammed'in vefatından sonra, Arabistan'da iç karışıklıklar baş gösterdi Bazı kabilelerin zekat vermek istemediklerini beyan etmesi bu karışıklıkların daha da artmasına neden oldu. Tüm bunlara rağmen Kuran-ı Kerim mushaf haline getirildi ve İslamiyet hızla yayılmaya devam etti. İşte dört halife ve dört halifenin isimleri ve özellikleri...

4 (DÖRT) HALİFE KİMLERDİR?

Dört Halife ya da Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler), Muhammed'in ölümünün ardından "Ümmetin başı" sıfatıyla görev yapmış halifelerdir. Urducada Sünni referanslarla dört arkadaş olarak ifade edilmektedir. "Dört Halife" konusu Şiilik inancında Sünnilik inancına göre farklılık gösterir. Şiilerin ortak düşüncesi Ali'nin hilafete diğer üç halifeden daha layık olduğu ve kendisine haksızlık edildiği yönündedir.

Hilafet sırasıyla:

1-Ebu Bekir - Hz. Ebu Bekir

2-Ömer bin Hattab - Hz. Ömer

3-Osman bin Affan - Hz. Osman

4-Ali bin Ebû Tâlib - Hz. Ali

Bazı kaynaklar buna sadece 6 ay gibi bir süre görev yapan beşinci halife Hasan bin Ali'yi de dahil ederler.

Hasan bin Ali bin Ebû Tâlib

Şiî kaynaklarına göre hilafet Ali bin Ebû Talib'le başlar ve ardından imamlar gelir. Sünni inancına göre; halifelerin yaşça en büyüğü Ebu Bekir, Muhammed'in en iyi dostudur, Mekke ve Medine dönemlerinde hep yanında olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Yine Sünni inancına göre, bu sebepler ile beraber Ebu Bekir'in Kuran-ı Kerim'de iki kişiden biri olarak geçmesi, ilk halife seçilmesinde etkin olmuştur.

4 (DÖRT) HALİFE İSİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

4 halife dönemi, Hz. Muhammed'in vefat ettiği yılda (632) başladı. İlk halife Hz. Ebu Bekir'dir. Sonraki yıllarda sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldu.

1- Hz. Ebu Bekir Özellikleri

27 Ekim 573 tarihinde Mekke'de doğdu. Tam adı Ebû Bekr Abdullah bin Ebî Kuhâfe'dir. Lakaplarından biri Ebu Sıddık'tır. Kuran'ı Kerim'de de dört kez geçen ''Sıddık'' kelimesi güvenilir, dürüst demektir. Hz. Ebu Bekir'in bir diğer lakabı ise yâr-ı gâr'dır. Mağara arkadaşı anlamına gelen bu lakap, Hz. Muhammed ile Sevt mağarasında saklandıktan sonra kendisine verilmiştir.

Hz. Muhammed'in vefatından sonra halife olan Hz. Ebu Bekir, Zeyd ile birlikte Kuran-ı Kerim mushaf haline getirilmiştir.

2- Hz. Ömer Özellikleri

Hz. Ömer 634 - 644 yılları arasında halifelik yaptı. Her zaman adaleti gözeten biri olduğu için kendisine Faruk-ı Ekber ismi verilmiştir. Hz. Ömer'in 10 yıllık halifelik döneminde başta Mısır ve Irak olmak üzere birçok ülke fethedildi. Fethedilen ülkelerde kimsenin dini inancına ve yaşam tarzına karışılmadı. Sasani Devletinin yıkılması ile birlikte İslamiyet hızla yayıldı.

Kendisi, Hz. Muhammed'in izinden giderek fakir bir yaşam sürdü. Halife olmasına rağmen en düşük maaşı kendisi aldı. Savaş ganimetlerini ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı. O dönem içerisinde vergi ve zekat vermek istemeyen birçok devlet lideri vardı. Mugire Bin Şube'nin kölesi tarafından saldırıya uğrayan Hz. Ömer, 644 yılında vefat etti.

3- Hz. Osman Özellikleri

Hz. Osman, 574 yılında doğdu. Tam adı Osman Bin Haffan olan halife cennetle müjdelenen on sahabeden biridir 650 yılından sonra halifeye karşı muhalif bir grup oluşmaya başladı. Hz. Osman, 656 yılında evine giren saldırganlar tarafından öldürüldü. .

4- Hz. Ali Özellikleri

Hz. Osman'ın ölümünden yaklaşık bir hafta sonra Hz. Ali halife oldu. Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı kendisine Haydar-ı Kerrar yani Allah'ın Aslanı lakabı verilmiştir. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in damadı olan Hz. Ali, Kufe Mescidinde iken Haricilerin saldırısına uğradı. Zehirli bir kılıçla yaralanan 4. halife, 661 yılında vefat etti.