4 Aralık Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

4 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Aralık'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Aralık Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2839234

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah ANKARA, BAYIR, CEVHER, EMEKTAR, ERGUVAN, GAZİLER, GERBERA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARDEŞLER, KILIÇ REİS, KIRIM, KUTLU AKTAŞ, OKUL, SAFA, SAZLIDERE, SULTAN HAMİD, YENİ, YEŞİL, YILDIRAY, ÇEŞME, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk bölgelerinde 04/12/2020 01:00:00 - 04/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2840354

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk/ TAYAKADIN mah BUKLE, BUĞRAHAN, FİKRET BEY sk bölgelerinde 04/12/2020 03:00:00 - 04/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841103

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ALAY, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, BİNKAN, DOLMABAHÇE, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, ERTUNGA, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HALKSEVER, HARAÇÇI, HARİKA, HAZAL, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MOR MENEKŞE, MİHRİBAN, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SUNAR, TEFSİR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, VARDAR, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN, İZ sk/ KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALAADDİN, ANADOLU, ARİF, ATASEV, AVNİYE, AYCAN, AYDİLEK, AYRANCI, BAL, BAYRAK, BEHZAD, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜLENAY, GÜLRİZ, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KIR, KORE, KOVAN, MİRAÇ, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TURGAY, TİTİZ, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÇOBAN ÇEŞME, ÖKTEN, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜMMET, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 04/12/2020 04:00:00 - 04/12/2020 04:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841468

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AHMER, ATABEK, ATAMAN, AYGÜL, AYPARE, BAHTİYAR, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, CENAP, DOSTLUK, ERKILIÇ, FEVZİ, GÖÇMENKENT, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HAVZA, KANDIRA, KARAGÖZ, KUDRETLİ, KURAL, MENEVİŞ, NİLSU, SARI MİMOZA, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SÜRMELİ, TEZCAN, UMUTLU, YENİHAMAM, YENİYIL, YEŞİLLİK, ZEKAT, ÇATALÇEŞME, İNKİŞAF, ŞANLI sk bölgelerinde 04/12/2020 04:20:00 - 04/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841470

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ALAY, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, BİNKAN, DOLMABAHÇE, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, ERTUNGA, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HALKSEVER, HARAÇÇI, HARİKA, HAZAL, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MOR MENEKŞE, MİHRİBAN, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SUNAR, TEFSİR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, VARDAR, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN, İZ sk/ KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALAADDİN, ANADOLU, ARİF, ATASEV, AVNİYE, AYCAN, AYDİLEK, AYRANCI, BAL, BAYRAK, BEHZAD, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜLENAY, GÜLRİZ, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KIR, KORE, KOVAN, MİRAÇ, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TURGAY, TİTİZ, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÇOBAN ÇEŞME, ÖKTEN, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜMMET, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 04/12/2020 05:40:00 - 04/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841467

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AKÇA MESCİT, BEYSAN, CAFER, EĞİLMEZ, GÜZİN, HAVADAR, KINALIZADE, SAYGILI, ÖZLEMLİ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841469

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, AYŞEGÜL, BARANDE, BOLAHENK, ERENGÜL, GÖKÇAY, GÜROL, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MÜCEVHER, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, NESİL, OKAY, OKTAY, PENDİK, SAHUR, SEZİN, TAKVA, TEKİNAY, TERTİP, TUĞBA, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, İKRAM, ŞEMSİ sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 04/12/2020 13:00:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.