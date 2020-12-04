4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlama mesajları! Dünya Madenciler Günü ile ilgili şiirler, sözler

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde maden şehitleri saygıyla anılıyor. Hristiyanlıkta en çok bilinen azizelerden Santa Barbara, Madenciler Günü'nün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Peki, Dünya Madenciler Günü nedir, ne zaman kabul edildi? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları… Albert Camus, Necip Fazıl sözleri...

Azize Santa Barbara'nın, bir maden ocağına yerleşip oradaki madencileri koruması ve savunması bugün adının tüm dünyada duyulmasına vesile oldu. Hala sayısız maden ocağında Barbara'ya ayrılmış bir köşe vardır. Dünya Madenciler Günü önemi nedir? Dünya Madenciler Günü tarihi haberimizde…

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Dünya Madenciler Günü her yıl 4 Aralık tarihinde kutlanır. Hristiyanlıkta en çok bilinen ve azizelerden olan, madenci, jeolog, çan imalâtçı, demirci, duvarcı, marangoz, çatı kaplamacısı, elektrikçi, mimar, itfaiyeci mesleklerinin piri olarak düşünülen Aziz Barbara her yıl 4 Aralık'ta anılır.

Rivayete göre Roma İmparatorluğu zamanında, babasının gazabından kaçarak, İzmit yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan, çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara'nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi, önce Anadolu'da daha sonra da Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanılmaktadır. Ayrıca Avrupa'nın pek çok madeninde Aziz Barbara'ya ayrılmış bir köşe ve bu köşede sergilenen bir de heykeli bulunmaktadır.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası.

Aşağıda ölüm var, yukarıda açlık. Aşağıdaki ölüm olasılık, yukarıdaki açlık kesin.

Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun..

Çok zor şartlar altında çalışan maden emekçilerinin günü kutlu olsun.

O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.

Asıl yanan bizdik siz kömür sandınız.

Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun

Bir madencinin hayatı kadar acımasızdı hayat.

Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun!

Onlar, sizler diz çöktüğünüz için büyük görünüyorlar. Ayağa kalkın.

Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, orada insanların nasıl öldüklerine bakın. (Albert Camus)

Türk evi delik deşik; yıkık dökük hânüman. (Necip Fazıl)

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.

Dünyadaki en sağır edici ses; acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. (Hz. Ali)

Ülkemizin yer altı kaynaklarını gün ışığı ile buluşturan, çıkardıkları cevherle yarınımızı aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…

Yerin yüzlerce metre altında döktükleri alın teri ile yaşamlarını idame ettiren emekçi kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum.

Ülkemizin yer altı kaynaklarını gün ışığı ile buluşturan, çıkardıkları cevherle yarınımızı aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun..

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Kömür



Yine bir kömür

kütürdedi sobada

kayıp bir madencinin

kalbi rast geldi

atıverdi sıcak odada

Sunay Akın

Sen aziz şehrim

Uykusuz yaşadığımı bilmelisin

Bütün işçilerin

Saçak altında uyuduğu bir saatte

Ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan

Sen aziz şehrim

Ellerim gözlerim kadar benimsin.

Rüştü Onur

Kara Mezar

Ellerin karıştı kara kara.

Umudun, elinde bir kazma dudağında sigara.

Gün görmedin hiç.

Güneşi sevmedin!

Bu yokluğundan numara.

Ölmedin girdin toprağın altında ki mezara.

Ellerinin akı kara.

Alnının teri kara.

Talihin adı kara.

Aldı seni kömür denen mücevher.

Aldı hayattan.

Koydu kara mezara.

Ümit Alphan