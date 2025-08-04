4 AĞUSTOS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

4 Ağustos tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 4 Ağustos tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 4 Ağustos tarihinde neler oldu? 4 Ağustos dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 4 Ağustos tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1578 - Vadi'l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle sona erdi.

1683 - Dom Perignon ilk şampanyayı üretti.

1791 - Osmanlı ile Avusturya Devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.

1870 - Kızılhaç Derneği, Birleşik Krallık'ta kuruldu.

1923 - Rauf Bey (Orbay) Başbakanlıktan ayrıldı.

1940 - Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi'nin açtığı gazinonun amacı halka ucuz eğlence sağlamaktı.

1944 - Anne Frank, Naziler tarafından yakalandı. 1945'te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline geldi.

Bugün ne günü

1950 - TSKB - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kuruldu.

1958 - Uluslararası Para Fonu'nun baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Dolar 2 lira 80 kuruştan, 9 liraya çıktı.

1959 - İstanbul'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.

1976 - İspanya Kralı Juan Carlos, siyasi tutukluların %90'ını affetti.

1983 - İtalya'da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, Başbakanlık görevine getirildi.

1986 - Yargıtay, ameliyatla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un erkek olduğuna karar verdi.

Tarihte bugün ne oldu

1987 - Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin İran'a silah satan ülkeler arasında olduğunu ileri sürdü.

1988 - Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.

1995 - Hırvatistan'nın Krayina Sırp Cumhuriyeti'ya karşı saldırılarına başlamasıyla, Fırtına Harekâtı başladı.

2005 - Senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2019 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

2020 - 2020 Beyrut patlamaları: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Beyrut Limanı'nda bir depoda bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak etti; 154 kişi öldü, 6 bin kişi yaralandı. Kentte büyük hasar meydan geldi.