4 Adımda E-İhracat Kanalına Girme Yolları

Yola çıkmadan önce profesyonel bir web site kurmak gerektiğine işaret eden Çiğdemli, "İthalatçı firmaların size olan güveni internet vitrininizin kalitesiyle doğru orantılıdır" dedi. Çiğdemli global pazaryerlerinden, hedef ülke ve ithalatçı firma bulmaya kadar tüm aşamaları 4 maddede özetledi.

PAZARYERLERİNİ GEÇİN B2B SİTELERE GİRİN

* E-ihracat dendiğinde akla global pazaryerleri geliyor. Alibaba.com, Amazon, E-bay gibi B2C (son tüketiciyi hedefleyen) global pazaryerlerine malınızı koyabilirsiniz ancak Türkiye'de paypal yasaklı olduğu için satış yapsanız bile ödemelerinizi alamazsınız. Zaten paypal sorunu olmasa da bu tür sitelere ürün koymak Türkiye'deki pazaryerlerine göre daha zor. Her birinin fotoğraf ve ürün açıklaması standartı bile farklı. Onlarla uğraşacağına e-ihracata uygun kaliteli bir altyapıya sahip web sitesi oluşturmak ve hedef ülke odaklı Google, Facebook, Instagram reklamı yapmak çok daha fazla geri dönüş sağlayacaktır. B2B (firmadan firmaya) ihracat yapmak isteyenler için ise Tradekey, Indiamart, ecplaza, thomasnet, kompass, ec21, diytrade, europages, made-in-china, ecvv, globalsources, busytrade, tradeindia gibi e-ihracat platformları var. Buraya firma bilgileri ve numunelerini koyarak ithalatçı firmalara yönelik reklam yapılabilir.

GTİP NUMARASINI ÖĞRENİP HEDEF PAZAR BELİRLEYİN

*Online ihracata başlamanız için ihraç edeceğiniz ürünün Gtip (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarasını öğrenmeniz gerekiyor. Bu, dış ticaret işlemlerinde ürünlere verilen bir numaradır. Gümrük müşavirinize sorarak öğrenebileceğiniz gibi, tuik.gov.tr sitesinden de öğrenebilirsiniz. Gtip numarasını öğrendikten sonra sıra hedef pazarların belirlenmesine geldi. Önceliği elinizdeki ürünü en çok ithal eden ülkelere vermelisiniz. Bunu yaparken yakın bir ülke olmasına da özen göstermelisiniz. Böylece lojistik giderlerinizi düşürerek müşteriye daha rekabetçi fiyatlar sunabilirsiniz. İhracat hedef pazarının belirlenmesinde kullanabileceğiniz en önemli site Birleşmiş Milletler çatısı altındaki trademap.org sitesidir. Buradan söz konusu ürünün ülkelere göre pazarıyla alakalı detaylı istatistiklere ulaşabilirsiniz.

İTHALATÇI FİRMA AVINA ÇIKIN

*Ülkeyi belirledikten sonra sıra o ülkelerdeki ithalatçı firmaları bulmaya geldi. Musaviredanisin.ekonomi.gov.tr sitesi üzerinden seçmiş olduğunuz hedef pazardaki firmaların listesine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, site üzerinden hangi ülke hakkında bilgi almak istiyorsanız o ülkeyi seçmek ve ihraç etmek istediğiniz ürün grubunu tanıtan kısa bir açıklama yazmak. Açıklama bölümüne Gtip numarasını yazmak işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Hedef pazar araştırması için kullandığınız trademap.org sitesinden de güncel ithalatçı firmaları bulabilirsiniz.

KONŞİMENTO BİLGİLERİNE ULAŞIN

*Bazı ülkeler özellikle deniz yolu ile yapılan ithalatlara ait konşimento bilgilerini paylaşırlar. Bu bilgileri alıp işledikten sonra ihracatçı firmaların faydasına sunan siteler de mevcuttur. Bu tür sitelere üye olarak hangi firmaların hangi firmalara mal sattığını görebilirsiniz. Bu tür sitelere örnek vermek gerekirse en başta Tradeinfo365.com'u sayabiliriz. ABD, Kanada, İngiltere, Güney Kore, Kolombiya, Arjantin, Şili, Rusya, Ukrayna, Peru ve Pakistan gibi ülkeler bazında ürün, ithalatçı ve ihracatçıları aramanıza olanak sağlar. Piers.com ve importgenius.com gibi sitelerden de faydalanabilirsiniz.