353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor
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353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor

İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ALDEMİR - Haberler | Yerel

353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor BANÜ Osmanlı Hariciye Nezaretine ait 353 esere ev sahipliği yapıyor Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde bulunan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kütüphanesi, Osmanlı Hariciye Nezaretinden günümüze kadar gelmiş 353 adet nadide esere ev sahipliği yapıyor.

353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor

BANÜ Osmanlı Hariciye Nezaretine ait 353 esere ev sahipliği yapıyor

BALIKESİR - Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde bulunan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kütüphanesi, Osmanlı Hariciye Nezaretinden günümüze kadar gelmiş 353 adet nadide esere ev sahipliği yapıyor.

Günümüzde Dışişleri Bakanlığına eşdeğer olan ve Osmanlı Devleti'ndeki Hariciye Nezaretine ait 353 nadide eser Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kütüphanesi'nde bulunuyor. 1900'lü yılların başından itibaren Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde çeşitli devletlerle olan anlaşmalar, borç ilişkileri gibi konularda önemli belgelerin bulunduğu 353 eser adeta günümüze ışık tutuyor.

Osmanlı Hariciye Nezaretinden günümüze kadar gelen 353 nadide eser hakkında İhlas Haber Ajansı'na bilgiler veren Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekai Mete, "Üniversitemiz kütüphanesinde Osmanlı döneminden günümüze intikal eden basılı matbuu dediğimiz oldukça sayıda kaynak bulunmakta. Bunlar o dönemde devlet salnamesi yani yıllık olarak geçiyor. Devletin bütün kurumlarında görevli personel, devletin gelir ve gider durumu, bir nevi istatistik kayıtları, Osmanlı Devleti'nin Belçika, Avusturya gibi yabancı devletlerle ve Kuzey'deki iskandinav devletlerle imzaladığı anlaşma metinlerini barındıran Muayede Mecmuaları denilen anlaşma metinleri bulunuyor. İhsaiyat Mecmuaları denilen devlete ait bütün kurumlardaki gelir, gider ve personel sayısını gösteren günümüzdeki istatistik sayımlarının bundan 140-150 sene önce yapılan nüshaları mevcut. Buna benzer kayıtlar henüz tasnif aşamasında değil. Yeni yeni tasnif aşamasına alıyoruz. Bu eserler öğrencilerimizin bitirme tezleri, lisansüstü tezlerine kaynak teşkil edebilir. Eserlerdeki bilgiler gerek bu bölgeye gerekse Osmanlı Devleti'nin geneline ait" diye konuştu.

Sabahattin Zaim Kütüphanesi 58 bin kitap, 12 bin dergiye ev sahipliği yapıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Kütüphanelerinde, Osmanlı Hariciye Nezareti'ne ait 353 adet nadir eserin yanı sıra 58 bin 624 adet basılı kitap, 12 bin 126 adet basılı dergi, 830 bin adet elektronik kitap ve 51 adet veri tabanı bulunuyor. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Barış Yıldırım ise Bandırma'daki dev bilgi kaynağı olan kütüphane ile ilgili, "Kütüphanemiz 2 bin m2 kapalı alan ve 750 kişi oturma kapasitesine sahip. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanlığı'ndan aldığımız 353 adet nadir eser kapsamında yayınımız bulunmakta. Üniversite Kütüphaneleri araştırma kütüphaneleri statüsünde yer aldığı için öncelikle üniversitedeki akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yayınlar bulunduruyor. Onun dışında kütüphanemiz vatandaşlarımıza da açık. Maalesef pandemi nedeniyle çalışma saatlerimizde bir kısıtlama uygulamak zorunda kaldık ama normal zamanda 7-24 kütüphanemiz açık. Kütüphanemizde ayrıca 830 bin civarında elektronik yayın bulunmakta. Bu konuda iddialı bir kütüphaneyiz. Koleksiyonumuz sürekli gelişiyor. Kitap ve yayın talebini akademik personelimizden, öğrencilerimizden alarak sürekli koleksiyonumuzu geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor
353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor
353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor
353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ALDEMİR

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