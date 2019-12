31. Kristal Elma için geri sayım

05.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:06

Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması Ödül Töreni için geri sayım başladı.

Her sene olduğu gibi yaratıcılığın kutlanacağı ve yaratıcılıkta sınır tanımayan projelerin alkışlanacağı Kristal Elma'da, ödüller en uzun gece 21 Aralık'ta Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda sahiplerini bulacak.

Organizasyonun iletişim partneri Turkcell olurken, Facebook ise Kristal Elma'ya "Sosyal Sorumluluk" partneri olarak destek veriyor. Gecenin asistanının Google Asistan, en uzun gece partnerinin Durex ve after party partnerinin de Adidas olacağı törenin biletleri biletino.com'dan temin edilebilecek. İleri teknolojiyi tasarımla birleştiren Siemens Ev Aletleri ise gecede geleceğin mutfağına ve yenilikçi teknolojilere vurgu yapan Arkhe eseriyle yer alarak, katılımcılara simya ile teknolojinin sıra dışı buluşmasını yaşatacak. Ödül töreni öncesi yapılacak Shutterstock Designer's Challenge yarışmasına farklı ajanslardan katılacak art direktörler aynı gün alacakları brief üzerinden Shutterstock görselleri kullanarak gerçek zamanlı tasarımlara imza atarken, gecenin hediye partneri Supradyn ise en uzun gece 21 Aralık'ta konuklara "Aktif Hisset!" diyecek.

Reklamcılar Derneği tarafından Türkiye'de pazarlama ve reklam ekosisteminin tüm paydaşlarıyla gelişerek ve güçlenerek devamını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kristal Elma'da, 31 yıldır sektörün tüm kesimlerindeki yaratıcılar ve iyi fikirler tek bir platformda toplanıyor. Yaratıcılığın gönül ve inanç işi olduğunu belirten Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, "Reklam sektörü çeşitli profesyonellikleri barındıran bir ekosistem. Grafikerinden metin yazarına, kreatif direktöründen yapımcısına, yönetmenine, reklamverendeki ve ajanstaki tüm marka ekiplerine… Sektörün tüm paydaşları Kristal Elma'da bir araya geliyor, sektörümüzün bugünlere ulaşması yolunda emek veren herkesin başarılarını kutluyoruz" dedi.

Sıradanlığa karşı, tek düzeliğe karşı…

Bu yıl "Sıradanlığa karşı, tekdüzeliğe karşı… Yaratıcılık tek, biz hepimiz" diyerek yola çıkan Kristal Elma'nın manifestosu, yaratıcılığa her gün usanmadan emek verebilecek kadar tutkun olanlar üzerine kuruldu. 31. Kristal Elma manifestosu ile reklamcılık dünyasına şu şekilde seslenildi: "Onlarca insanı bir araya getirebilmek kolay iş. Aslolan, çatısıyla, kapısıyla bulunduğun yeri yaşayan, nefes alan, kimi zaman ağlayan, kimi zaman gülen ama ne olursa olsun durmaksızın üreten bir organizmaya dönüştürebilmek. Durmadan düşünebilmek, kapıdan girildiği an bir organı olduğumuz bu sürecin sekteye uğramaması adına; bireysel neyimiz var neyimiz yoksa kapı dışında bırakıp nihai hedef olan "yaratıcılığın büyüsüne" odaklanabilmek… Ancak dürüst olalım. Bu, akıl kârı değildir. Herkes soyut bir konseptin vereceği haz için gecesini gündüzüne katmayacaktır. O nedenden ötürü olacak ki sadece deliler tarafından yapılabilmektedir bu… Jack Kerouac'un sözünü ettiği deliler tarafından: "Yaşamak için deli olan, konuşmak için deli olan, yazmak için deli olan, her şeye aynı anda ihtiras duyan, asla esnemeyen ya da sıradan bir şey söylemeyen birileri" tarafından… Yaratıcılığa karşı usanmadan her gün savaşını verebilecek güce sahip olanlar tarafından… Çünkü ancak o zaman bir şansımız var. Sıradanlığa karşı, tekdüzeliğe karşı… Yaratıcılık tek, biz hepimiz."

Kristal Elma 2019'da Neler Yeni?

Pazarlama iletişiminde yaratıcılığın artırılmasına katkıda bulunan organizasyon kapsamında kazananlar 21 Aralık'ta Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilecek törenle ödüllendirilecek. Kristal Elma bu yıl da adayları birçok yenilikle karşılıyor. Açıkhava kategorisinin yenilendiği organizasyonda, "Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon" alanına; "Kullanıcı ile ortak yaratılan içerikler", "Sosyal medyada ünlü kullanımı", "VR/AR teknoloji projeleri", "Markalı teknoloji projeleri", "Verinin yaratıcı kullanımı", "Native reklamlar" ve "Mobil teknolojilerin yaratıcı kullanımı" olmak üzere 7 yeni kategori eklendi.

"Medya" alanına "Markalı içerik- Ürün yerleştirme", "Markalı içerik- Dijital ve Sosyal Medya İçin Oluşturulmuş İçerik" ile "Ürün/ Hizmet Lansman" kategorilerinin eklendiği Kristal Elma'da "Tasarım" alanında da "Etkileşim tasarımı", "Veri görselleştirmesi tasarımı" ile "Dijital enstalasyon ve etkinlik tasarımı" olmak üzere üç yeni kategoride başvuru alınıyor.

"Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Özel Kategorisi Açıldı

Organizasyon kapsamında bu yıl Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği özel kategorisi açıldı. Bu kategoride; marka, ürün veya hizmet tanıtımında; cinsiyetler arası eşitsizliği teşvik eden geleneksel rolleri ve yaşam tarzlarını sorgulayan, kalıp yargıları yansıtan rolleri normalleştirmeyen, cinsiyet rollerine dair toplumdaki çeşitliliği yansıtan ve bu konuda farkındalık yaratan iletişim çalışmaları değerlendirilecek. Başvurular mecra bağımsız olarak yapılabilecek.

Kristal Elma jürisinde "Film, TV-Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar", "Basın, Açıkhava, Radyo" ile "Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kategorilerinde İlkay Gürpınar; "Medya"da Banun Erkıran, "Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon"da Enis Orhun jüri başkanı olarak görev yapacak. "Tasarım"da jüri başkanı Ayşe Bali olurken, "Uygulamada Mükemmellik-Yapım Yönetim" ile "Uygulamada Mükemmellik-Müzik" kategorisinde Can Pehlivanlı; "Bölge Yarışması"nda ise Kurtcebe Turgul jüriye başkanlık edecek.

Kaynak: Bültenler