304 ilçeye adliye kurulması için çalışma başlatıldı

ZONGULDAK (DHA) - ADALET Bakanlığı'nca 282 ilçede kapatılan adliyelerin yeniden açılması ve yeni ilçe olan 22 ilçede adliye kurulması için çalışma başlatıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2004 ve 2012 yıllarında farklı illerdeki 282 ilçe adliyesinin kapatılarak, bu adliyelerin komşu ilçelerdeki adliyelerle birleştirilmesine karar verdi. Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 282 ilçedeki adliyeler kapatıldı. Bu ilçelerde yaşayanlar, hukuki sorunlarını çözmek için en yakın ilçedeki adliyeye gitmek zorunda kaldı. 'Büyükşehir Kanunu' ile yeni ilçe yapılan 22 ilçede de adliye kurulamadı. Adalet Bakanlığı, 282 ilçede kapatılan adliyelerin yeniden açılması ve yeni ilçe yapılan 22 ilçede adliye kurulması için çalışma başlattı.