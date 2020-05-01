30 Nisan 2020 Haberleri
01.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:18
30 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
- Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
- Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
- Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
- Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
- Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
- Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
- Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
- Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi
- Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
- Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı
- İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
- BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
- İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
- Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
- Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
- RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
- Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
- Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
- 'Bu noktaya gelmek kolay olmadı' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım
- Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
- Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
- Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
- Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı
- Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
- Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı
- 81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
- Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
- Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
- Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
- iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
- İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
- Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı