Ali Koç, takımın yarısına yol verdi
Fenerbahçe, bu sezon beklentileri karşılayamayan ve performans düşüklüğü yaşayan 10 futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak. Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Luan Peres, Rade Krunic, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Serdar Dursun bulunuyor.
Bu sezona da büyük umutlarla başlayan fakat son haftalardaki kritik puan kayıpları nedeniyle Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu zora sokan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon planlamasına geçildi.
10 YILDIZ İSME YOL GÖRÜNDÜ
Fenerbahçe'de sezon sonunda önemli bir yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla beklentilerin altında kalan 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi.
İşte o isimler;
Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Luan Peres, Rade Krunic, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Serdar Dursun bulunuyor.