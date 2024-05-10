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Ali Koç, takımın yarısına yol verdi

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Fenerbahçe, bu sezon beklentileri karşılayamayan ve performans düşüklüğü yaşayan 10 futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak. Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Luan Peres, Rade Krunic, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Serdar Dursun bulunuyor.

Bu sezona da büyük umutlarla başlayan fakat son haftalardaki kritik puan kayıpları nedeniyle Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu zora sokan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon planlamasına geçildi.

10 YILDIZ İSME YOL GÖRÜNDÜ

Fenerbahçe'de sezon sonunda önemli bir yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla beklentilerin altında kalan 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

İşte o isimler;

Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Luan Peres, Rade Krunic, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Serdar Dursun bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Yunus Koc:

Her sezon ayni tiyatro yater artik aziz baskan gelsin

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Sedat Aslan:

Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum Beşiktaş çarşı grubu ve taraftarı uyuttu kimse bir şey diyemiyor aynısının iki katı Fenerbahçe de oluyor ali koç istediği gibi yönlendirip taraftarı uyutuyor yazık valla.

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OSMAN ACAR:

Bunlar zaten oynamayan oyuncular şaka mısınız

4
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Halit:

Hepsini gönderin yarısı yetmez

2
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Serkan Tezcan:

Ali koçun kıymetini bilin 10 oyuncuyu yollar onun yerine yıldız getirir. Takım sahada güçlenir bu senenin hem ligde hem Avrupa’da başarısı ortaya çıkar.

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