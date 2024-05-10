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Ali Koç'un ziyaret ettiği Şanlıurfaspor, galibiyeti unuttu

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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor, son dört haftada galibiyet alamadı. Takımın son galibiyetini 6 Nisan'da alması ve Ali Koç'un ziyareti sonrası takımın kötü gidişatı sosyal medyada esprilere konu oldu. Ali Koç'un Fenerbahçe'nin şampiyonluk görememesi ve Şanlıurfaspor'un son maçlardaki başarısızlıklarıyla birlikte, "Ali Koç dokunduğu yeri kurutuyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden takım, son galibiyetini 6 Nisan'da aldıktan sonra yaşadığı düşüşle düşme hattına yaklaştı.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

Sosyal medyada, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ziyareti sonrası takımın kötü gidişatıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ve espriler dolaşıma girdi. Takım, son olarak 6 Nisan'da Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

DÜŞME HATTINDALAR

Ancak bu galibiyetin ardından oynanan dört maçta da sahadan yenilgiyle ayrılarak, düşme potasına her geçen gün bir adım daha yaklaştı. Şu an 35 puanla 16. sırada yer alan Şanlıurfaspor, düşme hattında en riskli takımlardan biri haline geldi.

"DOKUNDUĞU YERİ KURUTUYOR"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinin ardından Şanlıurfaspor yöneticilerini ziyaret etmişti. Bu ziyaret, Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe'nin henüz şampiyonluk görememesi ve Şanlıurfaspor'un sonraki maçlardaki başarısızlıklarıyla birlikte sosyal medyada çeşitli yorumlara ve esprilere konu oldu. Sporseverler, "Ali Koç dokunduğu yeri kurutuyor" şeklinde yorumlar yaparak, Şanlıurfaspor'un kötü gidişatını Başkan Koç'un ziyaretiyle ilişkilendirdiler.

Ali Koç'un ziyaret ettiği Şanlıurfaspor, galibiyeti unuttu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Şanlıurfaspor Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Abdullah KARAMAN:

menmenetsiz

11
7
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Metin Yalcin:

Allah'ın yarattığı bir canlıya bu sıfatı nasıl takabiliyorsun korkmadan hayret ..

yanıt2
yanıt5
Bükücü:

Aramızdaki Cnabet belli oldu!

4
0
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Seko:

Normaldir......

1
0
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