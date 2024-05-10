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Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek

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Fenerbahçe'de aday olup olmayacağı merak edilen mevcut başkan Ali Koç, adaylardan Sadettin Saran ile bir araya gelecek. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç'un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir" dedi.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yapacağı başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç'un aday olup olmayacağı merak edilirken, bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KOÇ İLE SARAN GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından Saadettin Saran ile görüşme yapacaklarını açıkladı. Bilecik, paylaşımında, "Başkanımız Ali Y. Koç'un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 1 1 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir" ifadelerine yer verdi.

Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek

SARAN, KOÇ'A SÜRE VERMİŞTİ

Daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerden yaptığı açıklamayla başkan Ali Koç'a cuma gününe kadar süre vermişti. Saran açıklamasında "Sayın Başkanımız, Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

gökhan Mermer:

Sadettin Saran sözünün eri ise Ali koç'a verdiği süre bugün dolduğu için adaylıktan vazgeçmez. Ali koç sözünün eri ise aday olmayacağım, ben varken Fenerbahçe şampiyon olamaz dediği için aday olmaz. Aziz Yıldırım sözünün eri ise Saran aday olursa bu camiayı ona bırakmam dediği için aday olacaktır. bakalım hangisi sözünü yiyecek veya sözünde duracak.

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