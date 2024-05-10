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Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor

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Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Michy Batshuayi'nin sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ve İngiltere'nin Leeds United takımıyla anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig'de son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

LEEDS UNITED İLE ANLAŞTI

Attığı kritik gollerle takımına puanlar kazandıran Belçikalı futbolcunun İngiltere'den bir ekiple anlaştığı iddia edildi. Ada medyası, Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Michy Batshuayi'nin Leeds United'la anlaştığını yazdı.

Haberde; Belçikalı golcünün İngiliz ekibiyle sözlü mutabakata vardığı bilgisi yer aldı. İngilizler, Fenerbahçe'nin sözleşmede yer alan opsiyon maddesini devreye sokmak istediğini ancak Belçikalı golcünün buna yanaşmadığını da ileri sürdü.

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor

26 GOLE KATKI SAĞLADI

Belçikalı oyun bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 1704 dakika süre buldu. 30 yaşındaki santrfor bu maçlarda 23 gol, 3 asist kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe Spor Haberler

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