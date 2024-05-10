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Fenerbahçe'nin Malatyalı milli boksörü yılan ısırması sonucu yoğun bakımda

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Malatya'da antrenman yaparken yılanın ısırması sonucu yoğun bakıma alınan Fenerbahçe'nin Malatyalı milli boksörü Rabia Topuz'un tedavisi sürüyor.

(MALATYA)- Malatya'da antrenman yaptığı esnada yılanın ısırması nedeniyle yoğun bakıma alınan Fenerbahçe'nin Malatyalı milli boksörü Rabia Topuz'un tedavisi sürüyor.

Paris 2024 Olimpiyatlarına memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hazırlanan milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenörü ile birlikte koşu yapan Fenerbahçe'nin genç milli sporcusu Rabia Topuz'u (22) yılan ısırdı. Antrenör Kerem Akbaş, yılanın sol bacağından ısırdığı Topuz'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sırtına alarak dağlık alandan aşağı indirdi ve genç sporcu, özel bir araçla Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"SAĞLIKÇILARIMIZ ÇOK İLGİLENİYOR"

İlk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Topuz tedavi altına alındı. Reanimasyon yoğun bakımda tedavi altında bulunan genç sporcunun tedavisi devam ediyor. Rabia'nın antrenörü Kerem Akbaş, şunları söyledi:

"Hatice olimpiyatlara hazırlanıyor ve kampı Malatya'da geçirme kararı aldık. Sabah saat 09.00'da 'çocuklar hava güzel dağ koşusu yapalım' dedim. Akçadağ'da Kotan Gölü var. Orada dağa doğru koşuyoruz. 200 metre kaldı, Rabia ile Hatice koşarken Rabia, 'hocam beni yılan ısırdı' diye bağırmaya başladı. Hatice de bağırmaya başlayınca panikledim ama soğukkanlılığımı kaybetmedim. Ayakkabı bağcığıyla ayağını bağladım. Babası aşağıda arabada oturuyordu telefon açtım ama duymadı. Rabia'yı sırtıma alıp aşağı doğru koşmaya başladım. Aşağıdan arabayı aldım, babası ile Rabia'yı arabaya koyduk ve Akçadağ Devlet Hastanesine götürdük. İlk tedavilerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden arayıp, 'uçak ambulansla İstanbul'a getirelim' dediler. Burada sağlıkçılarımız çok iyi ilgileniyorlar. Şu an yoğun bakımda. Durumu iyiye gidiyor. 4 sefer panzehir verdiler. Tek duamız boksa geri dönmesi. 1-2 hafta içerisinde düzelir diye umut ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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