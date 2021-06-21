30 Büyükşehir Belediyesi Arasındaki Birincilik Ödülü Osman Gürün'e Verildi
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30 Büyükşehir Belediyesi Arasındaki Birincilik Ödülü Osman Gürün'e Verildi

30 Büyükşehir Belediyesi Arasındaki Birincilik Ödülü Osman Gürün'e Verildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'nin şehircilik alanında marka yarışması olan "Golden City Awards" yarışması 2020 yılı ödülü 30 büyükşehir belediyesi arasından Muğla'ya verildi.

Türkiye'nin şehircilik alanında marka yarışması olan "Golden City Awards" yarışması 2020 yılı ödülü 30 büyükşehir belediyesi arasından Muğla'ya verildi. Alt yapı, üst yapı ve sosyal belediyecilik alanlarında yapılan hizmetlerin değerlendirildiği "Altınkent" temalı yarışmanın birincilik ödülü Dr. Osman Gürün'e takdim edildi.

Türkiye'de şehircilik alanında marka yarışmalardan olan Golden City Awards 2020 sonuçları açıklandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Golden City Awards 2020 yarışmasında Altınkent Ödülü temasında birinci oldu. 30 Büyükşehir Belediyesi'nin katıldığı yarışmada finale Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Antalya, Aydın, Ankara ve Manisa Büyükşehir Belediyesi kalmıştı. Halk oylaması ve 20 kişiden oluşan bilim kurulu oyları sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Golden City Awards 2020 Altınkent birincilik ödülüne layık görüldü.

Pandemi Dolayısıyla Ödül Töreni Düzenlenmedi

Golden City Awards 2020 (Altınkent) ödül töreni COVİD-19 ve pandemi önlemleri kapsamında yapılamadı. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında finale kalan Golden City Awards 2020 ödülünü kazanan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birincilik ödülü Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e takdim edildi.

Tuncer: "Birinci Halk Oylaması ve Bilim Kurulu Tarafından Belirlendi"

Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer " Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Golden City Awards 2020'ye 30 Büyükşehir Belediyesi katıldı. 20 büyükşehir belediyesi ilk turu geçti. Halk oylaması sonucunda Muğla, Antalya, Aydın, Ankara ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri finale kaldı. Yine halk oylaması ve 20 kişiden oluşan bilim kurulu oyları sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Golden City Awards 2020 Altınkent birincilik ödülüne layık görüldü. Pandemi dolayısıyla 2020 yılında ödül töreni düzenleyemedik. Golden City Awards 2020 Altınket ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e takdim ediyoruz" dedi.

Başkan Gürün; "Muğlamızın tüm fertlerini bu ödül için kutluyor, ödülü onların adına alıyorum"

Golden City Awards 2020'de en başarılı Büyükşehir seçilmelerinin kendileri ve Muğla için bir gurur olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da büyük bir aile olduklarını bu ödülü tüm aile fertleri adına aldığını belirtti.

Başkan Gürün; "Golden City ödüllerinde belirli kriterler, halk oylaması sonucu uluslararası nitelikte bir değerlendirme kuruluşu olarak bu ödülü bize layık gördüler. Bu ödülü tüm büyükşehir ailemiz adına alıyorum. Biz büyük bir aile olarak hep birlikte halkımıza hizmet ediyoruz. Onların bir teşekkürü, sağolun demesi bizler için yeterli. Bunun yanında en başarılı Büyükşehir Belediyesi seçilmek ayrıca gurur verici. Ben çalışanlarımız, aile fertlerimizi temsilen buradayım. Bu tür ödüller yapılan işlerin halk tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteriyor. Büyükşehir ailemizin tüm fertlerini bu ödül için kutluyorum. Muğla'mız her zaman birinciliklere ve hizmetin en iyisine layık" dedi.

Kaynak: Habermetre

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