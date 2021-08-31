30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü Muğla'da Coşkuyla Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü Muğla'da Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü Muğla'da Coşkuyla Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos 1922'de Türk ordularının kesin zaferi ile sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. Yıldönümü ve Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da yapılan törenle kutlandı.

30 Ağustos 1922'de Türk ordularının kesin zaferi ile sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. Yıldönümü ve Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da yapılan törenle kutlandı.

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S. G. Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Valilik Makamında tebrikat töreni düzenlendi.

Tebrikat töreninin ardından Cumhuriyet Meydanında kutlama töreni gerçekleştirildi. Törende Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün törene katılan vatandaşların bayramını kutladı. Ardından İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Binbaşı Burak Demirtaş tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından Turgutreis Anadolu Lisesi öğrencileri Gamze Ergunoğlu ve Uğur Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı adlı şiirlerini okudu. Akabinde yapılan halk oyunları gösterisinin ardından büyük bir coşkuyla izlenen tören geçidi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından şehitlikler ziyaret edildi. Valimiz Orhan Tavlı ve protokol üyeleri tarafından Şehitlerimizin mezarlarına karanfiller bırakılarak. Kuranı Kerim tilaveti ile dualar edildi.

Kaynak: Habermetre

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü Muğla'da Coşkuyla Kutlandı - Haberler
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