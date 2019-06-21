"3 yılda 500 milyon euro yatırım yaptık"

İSTANBUL, DHA/ (Kurumsal Haber) - GRUP şirketlerinin 2018 yılını başarıyla kapattığını söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, "Üç yıl içinde 500 milyon euronun üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırım hem grubumuzu hızla büyüttü hem de ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırdı. Bu yıl da yüzde 35 olan büyüme hedefimize ulaşarak üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Orman ürünleri, kimya-gübre, demir çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding'in, 2018 yılında istihdam oranını yüzde 18,4 oranında arttığı açıklandı. Yine 2018 yılını yüzde 39'luk bir ciro büyümesiyle kapatan Yıldızlar Yatırım Holding'in 2019 yılındaki büyüme hedefi ise yüzde 35 olarak açıklandı.

"HEM CİRO HEM DE İSTİHDAM ANLAMINDA SIÇRAMA YAŞADIK"

Konuyla ilgili konuşan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, "Yurt içinde hem mevcut tesislerimizi büyüttük hem de yepyeni bir alana girerek Yıldız Demir Çelik'i ülkemizin hizmetine sunduk. Yurt dışındaki fabrikalarımızın da üretime başlamasıyla hem ciro hem de istihdam anlamında önemli bir sıçrama yaşadık. Grubumuzun cirosu 2018 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 39 artarak 6 milyar liraya, istihdamımız da 3 bin 800 kişiden 4 bin 500'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bu yıl da yatırımlara devam edeceklerini belirten Hakkı Yıldız, Yıldız Demir Çelik'te ikinci faz yatırımını 2020 yılının ilk aylarında tamamlayacaklarını söyledi. Yıldız, "Yıldız Demir Çelik'in ikinci faz yatırımı için 100 milyon dolarlık bir bütçemiz söz konusu. Slovenya'da satın aldığımız fabrikamızın modernizasyonu için de 35 milyon euroya yakın bir yatırımı hayata geçirmiş olacağız. Öte yandan Yıldız Entegre'nin Rusya'daki fabrika yatırımı için yasal süreçleri tamamlamış bulunuyoruz, 2019 sonu gibi planımıza devam edeceğiz" bilgisini verdi.

İHRACATTA 8 AYDA '1000'LER LİSTESİNE GİRDİ

Yıldızlar Yatırım Holding'in ihracat konusuna bu yıl daha fazla önem vereceğini belirten Yıldız, "Toplam grup olarak satışlarımız içinde ihracatın oranı yüzde 30 iken, geçen yıl yaşanan gelişmelerin ardından bu rakamda yukarı doğru bir hareketlilik yaşandı. Kur gelişmeleri sonrasında ihracatımızı yüzde 45 seviyelerine çıkarmış bulunuyoruz. 2019 yılında da yine önceliğimiz iç pazar olmak üzere ihracata devam edeceğiz hem ülke portföyümüzü genişleteceğiz hem de bulunduğumuz pazarlarda derinleşeceğiz" diye konuştu.

Yıldız, "Bildiğiniz üzere önemli bir bölümünü ithal ettiğimiz yassı çelik üretimine dönük faaliyet gösteren Yıldız Demir Çelik, iç pazardaki başarısını ihracatta da sürdürdü. Henüz ilk yılımız olmasına karşın 52 milyon doların üstünde bir ihracat rakamına ulaşmış olmak demir çelik sektörü açısından önemli bir başarıdır. 8 ay içinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 1000 şirketi içine girmiş bulunuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 'Türkiye'nin En Çok İhracat Yapan 1000 Firması' listesine bu yıl 407'nci sırada girmiş olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Kaynak: DHA