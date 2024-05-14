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Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

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Zonguldak'ta özel olarak işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Yaşanan korkunç kazada yerin 15 metre altında çalışan 2 işçiden biri hayatını kaybetti. Kurtarılan diğer yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte, toprak ve kömür yığını arasında kalan iki işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

YARDIMLARINA MESAİ ARKADAŞLARI KOŞTU

Göçük öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi. 31 yaşındaki Savaş Onur ile 42 yaşındaki Şenol Zurnalı isimli işçiler yerin 15 metre altında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. İşçiler için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

1 SAATTE KUTARILAN MADENCİ HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş Onur tedavi altına alındı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

POLİS, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gelik Maden 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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