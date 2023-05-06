Zonguldak'ta 15 yaşındaki kız kaçırıldı, dedesi eski dünürünün torunuyla evlendirmek istiyor

ZONGULDAK'ta, babası ve dedesiyle yaşayan Özge Kocasoy (15), 15 gün önce, gezmek için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Dedesi Yılmaz Kocasoy, eski dünürü A.D.'nin başka bir torunuyla evlendirmek için Özge'yi kaçırdığını düşünerek, polise başvurdu. Özge Kocasoy bulunamazken, Yılmaz Kocasoy, "Kızımızı almak istiyoruz. 15 yaşında daha. Bana para teklif ediyorlar" dedi.

Olay, 22 Nisan'da Kozlu ilçesindeki lunaparkta meydana geldi. İstanbul'dan Ramazan Bayramı ziyaretine gelen kuzeni H.D. ve birkaç arkadaşıyla gezmek için evden çıkan Özge Kocasoy, geri dönmedi. Yılmaz Kocasoy, torunu Özge'nin, İstanbul'un Kaynarca ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde yaşayan anneannesi ve H.D.'nin de babaannesi olan A.D.'nin evine götürüldüğünü iddia etti. Yılmaz Kocasoy, aynı zamanda akrabası da olan eski dünürü A.D.'nin torunu Özge'yi, diğer torunu H.D. ile evlendirmek için kaçırdığını belirterek polise başvurdu. Polisin çalışmasında Özge Kocasoy bulunamadı.

Özge'nin kardeşi Miraç Kocasoy (13), ablasına seslenerek, "Herkes ağlıyor, ben de üzülüyorum. İçime atıyorum hep, ağlayamıyorum. Arasın bizi. Bizimkiler hep ağlıyor, herkes perişan. Çok özledik. Abla geri dön artık. Herkes seni özledi" dedi.