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13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı

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Zonguldak'ta mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., birlikte yaşadıkları evde annesini rehin aldı. Talihsiz kadın, hem olayın şokuyla hem de aldığı darbelerle baygınlık geçirirken Tuanna S., eve giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Zonguldak'ta 13 yaşındaki kız annesini darp ederek rehin aldı. Ekipler kalkanla eve girip anneyi kurtardı.

BABAANNE KURTULDU

Karadeniz Ereğli ilçesinde mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., evde annesini ve babannesini rehin aldı. Babannesi olayın ilk anında çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı.

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Annesini rehin alan Tuanna S., annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu. İntihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu.

EKİPLER TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı. Tuanna S. etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.

Olay yerinden kareler;

13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı

13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı

13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karadeniz Zonguldak Ereğli 3.Sayfa Güncel Haberler

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