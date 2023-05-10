Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibinin yargılanmasına başlandı

Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in yargılanmasına başlandı.

Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Bilik "Çatal plastik tatlı çatalıydı. Bekar hayatı yaşadığım için yanımda hep bulundururum" dedi. Öte yandan ev sahibi Bilik kiracısıyla yaptığı kontratı da anlatarak "Daireyi 4 kişiye parçalı olarak kiraya verebileceğim, daireye misafir getirilemeyeceği, haftada bir kez dairedeki eşyaları kontrol etmek için ev sahibinin eve gelme hakkının olduğu yazmaktadır" dedi.

Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Cengiz Bilik ile müştekiler Guldzhakhan Krıtchkaı ve Nadir Önüç katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Cengiz Bilik, 2020 yılında Guldzhakhan Krıtchkaı'ya dairesini kiraya verdiğini ifade ederek, "Kotratta, daireyi 4 kişiye parçalı olarak kiraya verebileceğim, daireye misafir getirilemeyeceği, haftada bir kez dairedeki eşyaları kontrol etmek için ev sahibinin eve gelme hakkının olduğu yazmaktadır. Pandemiden sonra eve yeni kiracı koymak istedim, sözleşmede yazmasına rağmen kabul etmediler. Nadir Bey, 'biz seni 10 sene mahkemede süründürürüz' dedi. Buzdolabındaki kavanozları attım. Kırık camlar üzerinde Nadir Önüç bilerek gezerek kendini yaraladı. Sonra polis geldi. Polislere çantamı gösterdim içinden çatal çıktı. Nadir Önüç 'bu çatalı bizde kullandı' dedi" ifadelerini kullandı.

Bilik savunmasının devamında "Çatal plastik tatlı çatalıydı. Bekar hayatı yaşadığım için yanımda hep bulundururum. İlerleyen günlerde su ve elektrik sayacını da söktüm. Çünkü sayaçta arıza vardı, söktürdüm" diyerek beraatini istedi.

Müşteki Guldzhakhan Krıtchkaı ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "2 Temmuz'da kapım çaldı. Sanık bana 'sen burada oturabileceğini mi sanıyorsun, su saatini de, elektrik saatini de sökeceğim' dedi ve elinde çatal vardı. Beni öldüreceğinden korktum. Nadir Önüç araya girdi. Sanık ve yanındaki bir kişi Nadir Önüç'e saldırdı, boğazını sıktı" beyanında bulundu.

Guldzhakhan Krıtchkaı sanığın evdeki her şeyi yere attığını söyleyerek "Ben daha sonra sanığın Romanya mafyasından olduğunu öğrendim. 2 Temmuz'dan önce sanık kira bedelini dolara çevirerek, yüksek bir seviyeye getirmek istemişti. Ben yasal faizin dışında bir artış yapmayacağımı söylemiştim. Ben sözleşmede birden fazla kişiye evin kiraya verileceğine dair hükmü kabul edemeyeceğimi söylediğimde sanık 'merak etme, sorun olmaz' dedi. Ben tüm kiraları ödedim, evden çıkmak istemediğim için başıma bunlar geldi" dedi.

Söz verilen diğer müşteki Nadir Önüç ise sanığın kendisine saldırdığını anlatarak "Öleceğimi düşündüm. Polisi arayacağımızı söyleyince sanığın yanındaki kişi kaçtı. Evde bulduğu eşyaları yere ve bize doğru fırlatıyordu. O gün biz hayatımızı kaybedebilirdik" dedi.

Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Bakırköy'de 2022 yılının Temmuz ayında yaşanan olayda Mehmet Cengiz Bilik kiracısı olan Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın evine giderek hakaret etmişti. Eve izinsiz şekilde girdiği iddia edilen Mehmet Cengiz Bilik, buzdolabında bulunan cam kavanozları yere atarak, kırılmalarına neden olmuştu. Mehmet Cengiz Bilik, o esnada evde bulunan Nadir Önüç'ü darp edip ve ardından kiracısına çatalla saldırarak yaralamıştı. Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın Mehmet Cengiz Bilik'e ait dairede oturduğu, Bilik'in 2022 yılında yüzde yüzün üzerinde kira artışı yapmak istemesinin ardından müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa'ın bu artışı kabul etmediği ancak sanığın müştekiye şiddet uygulayarak evden çıkarmaya çalıştığı aktarılmıştı. Cumhuriyet savcısı şüpheli Mehmet Cengiz Bilik hakkında 'hakaret',' silahla yaralama', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. - İSTANBUL