Haberler

Zabıtaların yaşlı kadına muamelesi yürekleri sızlattı

Zabıtaların yaşlı kadına muamelesi yürekleri sızlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zabıtaların yaşlı kadına muamelesi yürekleri sızlattı
Haber Videosu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zabıta ekiplerinin izinsiz tezgah açan seyyar satıcı kadına yönelik orantısız müdahalesi, tepkiye neden oldu. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Turgutlu Belediyesi, "Kadın bir seyyar satıcının görev yapmakta olan personelimize hakaretleri ve fiziksel taarruzu sonucu sosyal medyaya tatsız bir görüntü olarak sadece bir kesiti yansıtılmıştır" ifadelerini kullandı.

Zabıta ekiplerinin izinsiz tezgah açan yaşlı kadına yönelik muamelesi sosyal medya büyük tepkilere neden olurken; o anlar kameralara yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olay yürekleri sızlattı. Turgutlu ilçesindeki semt pazarında Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde yaptıkları denetimlerde izin belgesi bulunmadan satış yapan seyyar satıcıların tezgahlarını topladı.

GÖZYAŞLARIYLA KARŞI ÇIKTI

Bu sırada izinsiz tezgah açtığı belirlenen bir seyyar satıcı kadın, ürünlerinin zabıta ekiplerince kaldırılmasına gözyaşları içinde karşı çıktı.

YAŞLI KADINA YAPILANLAR YÜREKLERİ SIZLATTI

Kadının tezgahını bırakmamak için direndiği anlarda zabıta ekiplerinin müdahalesi, çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine bazı vatandaşlar zabıta ekiplerinin güç kullanımını orantısız bulurken, bazıları da ekiplerin kayıt dışı satışla mücadele ettiğini savundu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA VAR

Turgutlu Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Turgutlu Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ile müşterek çalışmalar yürütülmektedir. Pazar tezgahlarının işgal sınırları, ürünlerin fiyat etiketleri ve seyyar satıcıların faaliyetleri denetlenmiştir.

Uyarılara rağmen ihlalde bulunan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kaynağı belli olmayan ürünlerine el konulmuştur. Tüm bu görevleri icra ederken kadın bir seyyar satıcının görev yapmakta olan personelimize hakaretleri ve fiziksel taarruzu sonucu sosyal medyaya tatsız bir görüntü olarak sadece bir kesiti yansıtılmıştır. Önceliğimiz olan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ilçemiz genelinde tüm çalışmalarımız devam edecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 14 sanık hakkında iddianame

Milyonluk vurgun soruşturmasında 14 isim topun ağzında
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevcan Orhan'ın menajer davası! Şevval Sam'ın anlattıkları olay

Ünlülerin menajerine suçlamalar ağır: İş bıçak çekmeye kadar gitti
İletişim Başkanlığı'ndan nadir elementler için ABD'li görüşme yapıldığı iddiasına yalanlama

Nadir elementler ABD'ye mi devrediliyor? Beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.