Yunanistan'da Orman Yangınları Can ve Mal Kaybına Neden Oluyor
Yunanistan'da devam eden orman yangınları, Sakız ve Zakintos adaları ile Patras ve Preveze bölgelerinde etkisini artırdı. Şiddetli alevler yerleşim yerlerine ulaşıyor, evler ve iş yerleri küle dönüyor. Binlerce kişi tahliye edildi, itfaiye ekipleri gece gündüz yangınlarla mücadele ediyor.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında yerleşim yerlerine yayılan alevler, evleri, iş yerlerini ve araçları küle çevirdi.

Yunanistan genelinde çok sayıda orman yangınıyla mücadele sürüyor. Sakız ve Zakintos adaları, batıdaki liman kenti Patras ve kuzeybatıdaki Preveze ili de dahil olmak üzere şiddetli orman yangınları devam ediyor. Gece boyu Patras'ta yayılan alevler evlere, iş yerlerine ve araçlara sıçradı. Yaklaşık 7 bin 700 nüfuslu bir kasabanın sakinlerine tahliye emri verildi. Turistik adalar Sakız ve Zakintos'tan binlerce kişi tahliye edildi. Zakintos'ta evler, turistik tesisler ve tarım arazileri küle döndü. İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis yaptığı açıklamada, 13 itfaiyecinin yanıklar ve diğer rahatsızlıklar nedeniyle tedavi edildiğini ifade etti. Vathrakogiannis, "Bugün yine çok zorlu bir gün, çünkü ülkenin çoğu bölgesinde orman yangını riski çok yüksek" dedi.

Rüzgar ile sıcak ve kuru hava şartlarının etkisiyle büyüyen alevlere söndürebilmek için 33 uçakla yaklaşık 5 bin itfaiyeci yoğun çaba harcıyor. - SANTORİNİ

