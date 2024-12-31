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Yük Gemisinde Kaybolan Mühendisten 14 Gündür Haber Alınamıyor

Yük Gemisinde Kaybolan Mühendisten 14 Gündür Haber Alınamıyor
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Endonezya'dan Singapur'a giden 'Valentina 1' adlı yük gemisinde görevli 4. mühendis Doğukan Demirtaş, 17 Aralık'tan beri kayıp. Ailesi, arama çalışmalarının yeniden başlatılması ve soruşturma yapılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Endonezya'dan Singapur'a gitmekte olan "Valentina 1" adlı yük gemisinde görevli mühendis Doğukan Demirtaş'tan (29) 14 gündür haber alınamıyor. Gemi mürettebatı ve yetkililerin arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Makine mühendisi Doğukan Demirtaş, 10 Eylül 2024 tarihinde "Valentina 1" gemisinde 4. mühendis olarak göreve başladı. Gemi, Endonezya'dan Singapur'a doğru yol alırken, Demirtaş'ın 17 Aralık'ta kaybolduğu fark edildi. Mürettebat, geminin tüm bölümlerini detaylıca aramasına rağmen Demirtaş'a ulaşılamadı.

Arama çalışmaları hava şartlarına takıldı

Demirtaş için çevredeki gemiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlatılan arama çalışmaları, olumsuz hava şartları nedeniyle 7 günün sonunda durduruldu. Oğluyla en son 16 Aralık günü saat 13.42'te telefonla konuştuğunu belirten baba Önder Demirtaş, yetkililerden yardım istedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve taksicilik yapan baba Önder Demirtaş, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Doğukan, 10 Eylül'de 6 aylık sözleşmeyle göreve başlamıştı. Oğlumla en son 16 Aralık'ta konuştuk. İyi olduğunu söyledi. Pazar günü Endonezya'dan yola çıktılar. Çarşamba günü öğleden sonra şirket beni arayarak oğlumun kaybolduğunu söyledi. Gemi mürettebatı her yeri birkaç kez aramış ama Doğukan gemide bulunamamış. Gemide üç kamera varmış, onlarda da herhangi bir görüntüye rastlanmamış."

Geminin daha sonra arama çalışmaları için belirli rotalar üzerinden Endonezya'ya geri döndüğünü, aramalar sonuçsuz kalınca Singapur'a devam ettiğini ifade eden Demirtaş, süreçte Singapur ve Endonezya'daki başkonsolosluklarla iletişime geçtiklerini belirtti. Demirtaş, "Şirket ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bilgi almaya çalışıyoruz ama net bir sonuç yok. Hayat dolu bir çocuktu, akıbeti hakkında bilgi alabilmek için herkesten yardım istiyoruz" dedi.

Demirtaş ailesi, arama çalışmalarının yeniden başlatılması ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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