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Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış

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Türkiye, Yenidoğan çetesinin art arda ortaya çıkan skandallarıyla sarsılırken iddianamenin her satırının insanlık dışı yazışmalarla dolu olduğu görülüyor. Masum bebeklerin canını almakla kalmayan canilerin cenazeleri bile satmaya çalıştıkları öğrenilirken, bebeklerini yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapan ailelerin para vermemeleri durumunda bebeklerinin kimsesizler mezarlığına defnetmekle tehdit edildikleri öğrenildi.

Yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmanın detayları Türkiye'yi derinden sarsarken bebeklere yapılanların yanında ailelerin de yaşadıkları vicdanları paramparça etti.

KORKUNÇ DETAYLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden "Yenidoğan Suç Örgütü" hakkında açılan davadan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Çetenin yalnızca çocukları öldürmekle kalmayıp cenazelerini bile ailelere satmaya çalıştıkları ortaya çıkarken ailelerin bebeklerinin canını emanet ettiği doktorlar ve hemşireler arasındaki konuşmalar, vicdansızlığın boyutlarını gözler önüne serdi.

İddianameye giren o kan donduran diyaloglardan bazıları şu şekilde;

(Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşma)

  • Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak. Bebek ex oluyor (ölüyor), Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.
  • İlker Gönen: Bunlar abartıdır, artık bu ...
  • Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ex'ini teslim ediyorlar.

"HASAN ÖLÜ SATIYORLAR HASAN"

(Hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşcı arasındaki konuşma)

  • Hakan Doğukan Taşcı: Aile on bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bin de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan lan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?
  • Hasan Basri Gök: Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.

"DURSUN ÇIKMADAN EX OLSUN GALATASARAY MAÇIM VAR"

(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)

  • Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...
  • İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...
  • Çağla Durmuş: Evet ya...
  • İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.
  • Çağla Durmuş: Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman.
Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Abdullah Eren Ikbal:

Fizik kimya tıp okumayla cehalet gitmiyor. Ebu cehilde döneminin en okumuşuydu ama kızları diri diri gömen bir kavmin lideriydi. Cehaletin babasıydı

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suat tufekci:

her suçlulara değil ama böyle şerefsizlere teröristlere insan canına kıyan böyle pisliklere bence idam cezası getirilmeli

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