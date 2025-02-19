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Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

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Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşması 2. günde devam ediyor. 46 sanığın yargılandığı davada Güney Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Ali Dirik, "Her şeyi anlatacağım. Güney Hastanesi'nde bir dolandırıcılık varsa, sorumlusu Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'dur. Yurtoğlu siyasi kanallarını kullanarak Memişoğlu'na ulaştı. HTS kayıtları var. Memişoğlu, Ayşe Müzeyyen'i aramış mı aramamış mı göreceksiniz" diye konuştu.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması ikinci günde devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmada, dünkü tanık beyanlarına karşı sanıkların savunmaları ve talepleri alınıyor.

"FIRAT SARI'YI GÖNDERMEK İSTERKEN YURTOĞLU BANA ENGEL OLDU"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; Güney Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Ali Dirik, mahkeme huzurunda ifade veriyor. Ali Dirik savunmasında, "Hastane sahibi tutuksuz yargılanıyor. Hiçbir şeyle ilgilenmediğini HTS kayıtlarından belirleyebilirsiniz. Fırat Sarı ile tartıştım, onu göndermek isterken Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu bana engel oldu. Fırat Sarı bana, 'Sen kimsin ki?' dedi. Ona 'teyze' deriz. 'Teyzeyle konuşurum, hallederim' dedi. Ben bunlarla uğraşırken dolandırıcılıktan yargılanıyorum. Hesabıma para geçmiş mi? Görüşmelerde bir baskım olmuş mu? Müzeyyen Yurtoğlu anlaşmayı yaptığını söyledi. Başhekimin haberi bile yoktu." diye konuştu.

"MİLYON DOLARLIK ANLAŞMALAR DÖNÜYOR"

Dirik, "Burada siyasi gücü olanlar var. Milyon dolarlık anlaşmalar dönüyor. Her şeyi anlatacağım. Milyon dolarla oynayan kendisidir. Eğer Güney Hastanesi'nde bir dolandırıcılık varsa, sorumlusu Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'dur." dedi.

"MEMİŞOĞLU, AYŞE MÜZEYYEN'İ ARAMIŞ MI ARAMAMIŞ MI GÖRECEKSİNİZ"

Ali Dirik savunmasının devamında, "Her şeyi anlatacağım. Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu siyasi kanallarını kullanarak Memişoğlu'na ulaştı. Ben hastanedeyim, telefon çaldı. Müdürüm dedi, Memişoğlu falan dedi. Anlatamayınca başhekime vereyim dedi. Ben görüştüm. HTS kayıtları var. Memişoğlu, Ayşe Müzeyyen'i aramış mı aramamış mı göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Dirik, dolandırıcılığın önüne geçmek için İlçe Sağlık Müdürü Eşref Kaya'ya ulaştığını ve durumu ona ilettiğini belirtti.

"AYŞE, FIRAT SARI'YI KOVMAK ZORUNDA KALDI"

Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar Dirik'e, "Fırat Sarı'nın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlatır mısınız? Hüseyin Günerhan ve Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu ile birlikte ilaç satacağını ve sizin bunu engellediğinizi söylüyorsunuz. Ama daha önce Hüseyin'in ilaç çaldığı için kovulduğunu söyleyen de sizsiniz. Bu bir çelişki değil mi?" diye sordu. Dirik ise, "Avukat Bey, Ayşe, Fırat Sarı'yı kovmak zorunda kaldı çünkü ben işi bırakacaktım. Net anlatabildim mi? İki derede bir arada kaldı" şeklinde yanıt verdi.

Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Siyasiler içinde olmazsa sasirirdim. Yazık oldu bebeklere...Allah b.versin Ah S.C.Baskanim birde bunlara laf söylesen iki kelime

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