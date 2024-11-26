Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 7. gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, çok sayıda basın mensubu da izleyici olarak yer aldı.

DAVADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

18 Kasım Pazartesi gününden itibaren devam eden ve 22 tutuklunun savunmalarının tamamlandığı duruşmanın bugünkü oturumunda tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasına geçildi. Bir bebeğin ölümünden sorumlu tutulan Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız, sanık kürsüsüne getirildi. İlk kez bu davada bir başhekim ifade verdi.

ÖDEDİKLERİ PARAYI İTİRAF ETTİ

"Gerçekleşen ölüm ile ilgili herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Benim başhekim olarak herkesin tek tek ne yaptığını kontrol etmeye imkanım olmadığını belirtmek isterim. Savcılık makamınca sanki söz konusu eylemlerden haberim varmış gibi anlaşılmış" diyen Yıldız, Fırat Sarı'yla iş birliğini itiraf ederek yüzde 20 oranında anlaştıklarını ve 364 bin TL verdiklerini kabul etti.

İşte mahkemede geçen o diyaloglar;