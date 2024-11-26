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Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

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Yenidoğan Çetesi davası sürerken bugün ilk kez tutuksuz yargılanan başhekim Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız ifade verdi. Fırat Sarı'yla iş birliğini itiraf eden Yıldız, yüzde 20 oranında anlaştıklarını ve 364 bin TL verdiklerini kabul etti.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 7. gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, çok sayıda basın mensubu da izleyici olarak yer aldı.

DAVADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

18 Kasım Pazartesi gününden itibaren devam eden ve 22 tutuklunun savunmalarının tamamlandığı duruşmanın bugünkü oturumunda tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasına geçildi. Bir bebeğin ölümünden sorumlu tutulan Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız, sanık kürsüsüne getirildi. İlk kez bu davada bir başhekim ifade verdi.

ÖDEDİKLERİ PARAYI İTİRAF ETTİ

"Gerçekleşen ölüm ile ilgili herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Benim başhekim olarak herkesin tek tek ne yaptığını kontrol etmeye imkanım olmadığını belirtmek isterim. Savcılık makamınca sanki söz konusu eylemlerden haberim varmış gibi anlaşılmış" diyen Yıldız, Fırat Sarı'yla iş birliğini itiraf ederek yüzde 20 oranında anlaştıklarını ve 364 bin TL verdiklerini kabul etti.

İşte mahkemede geçen o diyaloglar;

  • Mahkeme Başkanı: Danışmanlık anlaşmasını kimle imzaladınız?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Fırat Sarı ile.
  • Mahkeme Başkanı: Anlaşma neyi kapsıyordu?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Maaşlar veya personel ile ilgili bir içerik yoktu. Anlaşma, sadece yenidoğan yoğun bakımın daha kaliteli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılmıştı.
  • Mahkeme Başkanı: Maaşları kim ödüyordu?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Hastane olarak biz ödüyorduk.
  • Mahkeme Başkanı: Tamamını mı?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Evet.
  • Savcı Kadir Kocakaya: Fırat Sarı'nın parayla hasta getirdiğinden bilginiz var mıydı?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Hayır, bilgim yoktu.
  • Üye Hakim: Siz bu danışmanlığın karşılığını aldınız mı? (Fırat Sarı'nın şirketinden bahsediyor)
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Bence aldık.
  • Üye Hakim: 15 Ocak'ta "364 bin TL hakkıdır" diyorsunuz, doğru mu?
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Evet.
  • Üye Hakim: Yenidoğan üzerinden yüzde 35 ile anlaşma yaptığınızı söylediniz. Bu ciddi bir rakam.
  • Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Daha önce de söyledim, fiili olarak yüzde 20.
  • Üye Hakim: Yüzde 20 de ciddi bir rakam.
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Hastane sahiplerine hesap sormadığınız sürece inandırıcı gelmiyor

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEmin Tas:

14-15 can gitmiş bunun hesabını kim verecek Avrupa da olsa ne başbakan ne Cumhurbaşkanı görevde kalırdı topu istifa ederdi

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

REİSSS hastahanelere neden el koymuyorSunuz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıbekir yapici:

eger halkimizin adalet ve yargiya inanmasini güvenmesini önemseler bu bana yasal sana yasak yönetim anlayisina son vermeleri gerekir, tabi bunlardan böyle bir sey beklemek ölüden is beklemeye benzer, ayrica o hastahaneler özel olduguna göre dogal olarak parayi cebine indiren patronlar olmasi gerekir degilmi bildigim kadarinla kapatilan hastahanenin biri vicdanim rahat diyen akp´li eski saglik bakani ve digerleride akp ye yakin kisiler oldugu söyleniyor peki bu PATRONLAR NIYE YARGILANMIYOR????

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