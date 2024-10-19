Yenidoğan anneleri, hastaneleri protesto etti, camları yumrukladı 'Bebeğimi 3 sefer entübe yaptılar'

Yenidoğan çetesi skandalının gün yüzüne çıkmasının ardından mağdur vatandaşlar yaşadıklarını anlatıp tepkilerini göstermeye başladı. Avcılar'da bulunan bir özel hastanenin önüne giden yenidoğan yakınları, hastanenin camlarını yumrukladı. Mağdur bir kadın, "Süt sağdık getirdik, vermediler. Çöpe attılar. 3 sefer entübe yaptılar bebeğime" dedi. Öte yandan bir aile ruhsatı iptal edilen hastaneden çocuklarını sevk edemediklerini aktardı.

Burada beraberindekiler ile protesto gerçekleştiren yenidoğan yakınları, feryat ederek hastaneyi protesto etti. Mağdur bir kadın ise evladının 2 ay boyunca bu hastanede yattığını söyleyerek, "2 kilo 400 gram ile yattı, 2 kilo 100 gramla çıktı. Süt sağdık getirdik, vermediler. Çöpe attılar. 3 sefer entübe yaptılar bebeğime" ifadelerini kullandı.