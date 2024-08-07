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Yemen'de sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti

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Yemen'in batısında meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiden ise haber alınamıyor. Hudeyde vilayetinde 500'den fazla ev tahliye edildi ve birçok yol trafiğe kapandı.

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti

FELAKETTE 45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Husilere bağlı El-Mesire kanalında yer alan habere göre, yoğun yağışlar sonucu Hudeyde'de meydana gelen sel felaketinde 30 Yemenli yaşamını yitirdi. 5 kişi de kayboldu. Taiz de ise 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'de sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti

500'DEN FAZLA AİLE EVSİZ KALDI

Felaket nedeniyle 500'den fazla aile de yerinden olurken, çok sayıda ev yıkıldı, 7 araç da su altında kaldı. Görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde görülen yağmurun son 40 yılda görülmemiş bir yağış olduğunu söyledi.

Yemen'de sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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