Yemen'de sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

FELAKETTE 45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Husilere bağlı El-Mesire kanalında yer alan habere göre, yoğun yağışlar sonucu Hudeyde'de meydana gelen sel felaketinde 30 Yemenli yaşamını yitirdi. 5 kişi de kayboldu. Taiz de ise 15 kişi yaşamını yitirdi.

500'DEN FAZLA AİLE EVSİZ KALDI

Felaket nedeniyle 500'den fazla aile de yerinden olurken, çok sayıda ev yıkıldı, 7 araç da su altında kaldı. Görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde görülen yağmurun son 40 yılda görülmemiş bir yağış olduğunu söyledi.