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Yeğenini silahla vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yeğenini silahla vurarak öldürdü

Samsun'da kahvehane ortaklığı nedeniyle aralarında husumet oluşan Selahattin Koca, yeğeni Sebahattin Koca'ya 8 el ateş etti. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yeğen olay yerinde can verdi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Azay Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sebahattin Koca(53) çalıştığı kahvehanede ortak olan amcası Selahattin Koca'yı (65) bir süre önce ortaklıktan çıkartıp kendi çalıştırmaya başladı.

ORTAKLIK KAVGASINDA YEĞENİNE 8 EL ATEŞ ETTİ

Anlaşmazlıktan dolayı aralarında husumet oluştu. Bu akşam kahvehaneye gelen Selahattin Koca, kahvehane işletmecisi abisinin oğlu yeğeni Sebahattin Koca'ya silahla 8 el ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sebahattin Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selahattin kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeğenini silahla vurarak öldürdü

Yeğenini silahla vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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