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Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araç, saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Düzce'nin Yığılca ilçesinde çamura saplanmış halde bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen çocuklar ve görevliler, güvenli şekilde Bolu İl Jandarma Komutanlığındaki koordinasyon merkezine getirildi.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı.

Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi.

Kriz merkezi oluşturuldu, ekipler seferber edildi

İhbarın ardından jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) başta olmak üzere ilgili kurumlar harekete geçti. Çalışmaların koordinasyonu için Bolu'da kriz merkezi oluşturuldu. Arama kurtarma faaliyetlerine Düzce ve Kocaeli'den de ekipler yönlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmaları takip etmek üzere Bolu'ya gelerek İl Jandarma Komutanlığındaki koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul'dan Bolu'ya gelerek arama kurtarma sürecine ilişkin son durumu takip etti.

Çalışmalara 55 ekip ve 204 personel katıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sahada görev aldı.

30 kilometrelik alanda arama yapıldı

Son GPS sinyalinin alındığı nokta esas alınarak geniş bir alana yayılan arama çalışmalarında yaklaşık 30 kilometrelik saha tarandı. Ekipler, ormanlık alanda karadan arama yaparken AFAD dronlarıyla da havadan görüntü alındı.

Aramalara AFAD'a ait insansız hava aracı (İHA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ve Bayraktar Akıncı da destek verdi. Mobil baz istasyonları bölgeye gönderilerek telefon sinyallerinin güçlendirilmesi ve iletişim kurulabilmesi için çalışma yürütüldü.

Aracın kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde de durularak özellikle sarp yamaçlar ve uçurum çevreleri kontrol edildi.

Soğuk, buzlanma ve iletişim sorunu çalışmaları güçleştirdi

Yedigöller'in sık orman örtüsü, engebeli arazi yapısı ve derin vadileri arama çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdı. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava ve buzlanma da ekiplerin ilerlemesini güçleştiren etkenler arasında yer aldı.

Çocukların cep telefonlarının bulunmadığı, yanlarında bulunan 2 refakatçi ile şoförün telefonları üzerinden iletişim kurulmaya çalışıldığı belirtildi.

Araç Yığılca'da çamura saplanmış halde bulundu

Saatler süren çalışmaların ardından araç, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.

Müjdeli haberi Bakan Göktaş duyurdu

Bakan Göktaş, saat 02.00 sıralarında Bolu İl Jandarma Komutanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, saatlerdir devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından müjdeli haberi aldıklarını söyledi.

Araçtaki çocukların ve görevlilerin tamamına sağ salim ulaşıldığını belirten Göktaş, "Çok şükür az önce müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, Yığılca'da araç bataklığa saplanmış. Durumları çok çok iyi, elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Çocukların kısa süre içerisinde yanlarına getirileceğini ve sağlık kontrolünden geçirileceklerini aktaran Göktaş, gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti. Arama kurtarma çalışmalarına destek veren bakanlıklara, valiliklere, AFAD'a, jandarmaya, askerlere, Orman Genel Müdürlüğüne ve bölge halkına teşekkür etti.

Bakan Çiftçi'nin açıklamaları

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, araçtaki kişilerin ormanlık yolda güzergahlarını kaybettiklerini ve yağış nedeniyle çamurlu hale gelen yolda aracın bataklığa saplandığını açıkladı.

Araçtaki kişilerin kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten Çiftçi, ormanlık alanda telefonların çekmemesi nedeniyle kendileriyle iletişim kurulamadığını kaydetti.

Bölgeye getirilen mobil baz istasyonlarıyla sinyal gücünün artırılmasının ardından telefonla iletişim kurma imkanının da sağlandığı belirtildi.

Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çocuklarla görüştüklerini, çocukların yemek yediğini ve sağlık kontrollerinden geçirileceklerini söyledi. Kontrollerin ardından çocukların Kocaeli'ye gönderileceğini bildirdi.

Çalışmalara katkı sunan AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Orman Genel Müdürlüğü ve bölgedeki vatandaşlara teşekkür eden Çiftçi, süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verildiğini kaydetti.

Böylece saatler boyunca kendilerinden haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin tamamına ulaşılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çocuklar koordinasyon merkezine güvenli şekilde getirildi

Aracın bulunmasının ardından 10 kız çocuğu ile 3 görevli personel güvenli şekilde Bolu İl Jandarma Komutanlığındaki koordinasyon merkezine getirildi. Çocukların ve görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı