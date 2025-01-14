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Yazı-tura atıp öldürdüğü kadının cesedine tecavüz etti

Yazı-tura atıp öldürdüğü kadının cesedine tecavüz etti
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Polonya'da 18 yaşındaki genç kadını öldüren zanlı mahkemede, cinayete yazı-tura atarak karar verdiğini ve kadının cesedine tecavüz ettiğini itiraf etti. Daha önce birini öldürme planları yaptığını ve kendisine bir kurban aradığını belirten zanlı, "Eğer yazı gelseydi muhtemelen hala hayatta olurdu." dedi.

Polonya'da korkunç bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Wiktoria Kozielska, arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği mekandan dönerken otobüsteMateusz Hepa (20) ile tanıştı. Hepa, evine davet ettiği genç kadını öldürdü.

Yazı-tura atıp öldürdüğü kadına tecavüz etti

YAZI-TURA ATIP ÖLDÜRDÜ

Genç kadının cesedi bulunduktan birkaç saat sonra yakalanan zanlının mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu. Hepa, mahkemede yaptığı itirafta cinayeti işlemeden önce yazı-tura attığını ve yazı gelince Kozielska'yı öldürmeye karar verdiğini söyledi. Zanlı mahkemedeki savunmasında, "'Madeni para attım, yazı geldi ve ben de onu öldürdüm. Eğer yazı gelseydi muhtemelen hala hayatta olurdu." dedi.

CESEDİNE TECAVÜZ ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, zanlı, genç kadını önce boğarak öldürdüğünü ardından cesedine tecavüz ettiğini itiraf etti. Hepa, cinayetin ardından cesedi plastik bir torbaya sardığını ve yakmaya planladığını belirtti. Mahkemede Wiktoria'nın ailesi ve arkadaşları büyük bir şok içinde sanığın soğukkanlı itiraflarını dinledi.

Yazı-tura atıp öldürdüğü kadına tecavüz etti

"CİNAYET İŞLERSEM DAHA İYİ HİSSEDECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Geçtiğimiz hafta Gliwice kasabasında mahkemeye çıkan otomobil tamircisi zanlı, birini öldürmeyi düşündüğünü ve kurban aramak için kasabada dolaştığını söyledi. Zanlı, "Cinayet işlersem kendimi daha iyi hissedeceğimi düşündüm." ifadesini kullandı. Ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan zanlının davası 12 Şubat'a ertelendi.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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