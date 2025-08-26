Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları paketlendi

Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları paketlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları paketlendi
Haber Videosu

Ankara'da trafik tartışması sırasında 2 şahıs, yaşlı bir adamın aracının önünü kesip güpegündüz kılıç ve bıçakla saldırdı. Yaşlı adamın ağır yaralandığı olay sonrasında harekete geçen emniyet 4 şüphelinin tamamını gözaltına aldı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gündüz vakti akılalmaz bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam aracıyla trafikte seyir halindeyken iki kişi tarafından önü kesildi.

YAŞLI ADAMA KILIÇ VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Aracı durduran saldırganlar, yaşlı adama kılıç ve bıçakla saldırmaya başladı. Yaşlı adamı ağır yaraladı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yaşlı adam ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İnfial yaratan görüntülerin ardından harekete geçen Emniyet, olaya karışan şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır.

"ASFALT ZORBALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."

Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları paketlendi

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı

111 yıl sonra bir ilk! Trump gözünün yaşına bakmayıp görevden aldı
Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu

Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti

Türkiye savaştaki tarafını seçti, seyahatler apar topar iptal edildi
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Müjde Kabine sonrası geldi! Rezervlerde Cumhuriyet tarihi rekoru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.