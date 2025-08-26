Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları paketlendi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gündüz vakti akılalmaz bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam aracıyla trafikte seyir halindeyken iki kişi tarafından önü kesildi.

YAŞLI ADAMA KILIÇ VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Aracı durduran saldırganlar, yaşlı adama kılıç ve bıçakla saldırmaya başladı. Yaşlı adamı ağır yaraladı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yaşlı adam ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İnfial yaratan görüntülerin ardından harekete geçen Emniyet, olaya karışan şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır.

"ASFALT ZORBALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."