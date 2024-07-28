Üye Girişi
Haberler

Yasak saatte içki satmayan esnafı katletti! Uyuşturucu bağımlısı, 3 çocuğu yetim bıraktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen Mete Atak, saat 22.00'den sonra kendisine içki satmayan tekel bayi işletmecisi olan 37 yaşındaki 3 çocuk babası Ümit Kaya'yı 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Kazım Kaya'yı yaraladı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, saat 22.00'den sonra kendisine içki satmayan tekel bayi işletmecisi Ümit Kaya, uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mete Atak tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaya'nın kardeşi Kazım Kaya da yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerini de bıçakla tehdit eden Atak, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İÇKİ SATIŞI YAPAMAYACAĞINI SÖYLEYİNCE ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Ümit Kaya ve kardeşi Kazım Kaya, dükkanı kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada aynı mahallede oturan Mete Atak, içki almak istedi.

Ümit Kaya, saatin geç olduğunu belirterek satış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mete Atak, üzerinde bulunan bıçakla Ümit ve Kazım Kaya'ya saldırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerini de bıçakla tehdit eden Atak, jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 9 yerinden bıçaklanan Ümit Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazım Kaya ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kazım Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Ümit Kaya'nın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Temelli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki Mete Atak'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

"SÜREKLİ UYUŞTURUCUYLA GEZİYORDU"

Kaya kardeşlerin akrabası Ferhat Berber, Mete Atak'ın uyuşturucu etkisinde olduğunu belirterek, "3 çocuğu yetim kaldı. Zaten son 25 gündür belliydi bunun ne yapacağı. Kemerli Jandarması, bunu uyuşturucu ile yakaladı. Niye salıyorsun geri? Tut ki millete zarar vermesin. Sürekli geliyordu, burada uyuşturucuyla dolanıyordu. Daha 1 hafta önce 60 yaşında insanlara saldırdı. Burası, ufak bir yer. 9 bin nüfusu olan bir yer. Tanıyor herkes birbirini. O çocuğa da yardım etmişliği var Ümit'in. 'Ailesi aç kaldı, susuz kaldı' diye para vermiş insan" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Kazım Kaya Ümit Kaya Ankara Çocuk Tekel Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

 Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title