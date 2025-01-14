'Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden rol arkadaşına acı veda

"Yaprak Dökümü", "Kırık Kanatlar", "Bir Zamanlar Osmanlı", "Ada Masalı" ve "Mahallenin Muhtarları" gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan usta sanatçı Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti. Öztep'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Ben melek oldum" notuyla duyurdu. Fenomen haline gelen Yaprak Dökümü dizisinde "Neyyir" karakteriyle hafızalara kazınan Öztep'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

"RUHU ŞAD OLSUN"

Yaprak Dökümü'nde "Hayriye"yi canlandıran Güven Hokna, sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hokna rol arkadaşına, "Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadeleriyle veda etti.

"GÖĞSÜM ALINDI, KEMOTERAPİLER GÖRDÜM"

Hokna, hikayeler kısmında Bedia Ener Öztep'in katıldığı bir televizyon programında, bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği zamanları anlattığı videosunu da paylaştı. Öztep videoda, "Saçlarımın böyle olma nedeni hastalığımdır. Kanser oldum. Göğüsüm alındı, kemoterapiler gördüm. Geçti gitti... Saçımı kazandırdı bana! Ben bu hastalığı yaşamasaydım kısa saçın bana bu kadar yakıştığını, saçlarımın ne kadar güzel beyazladığını anlamayacaktım, çünkü hep boyatıyordum. Buradan da şunu çıkardım insanların en güzel tarafları doğal tarafları. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz" diye konuşmuştu.

Ayrıca Güven Hokna, bir diğer hikayesinde ise Yaprak Dökümü dizisinde "Neyyir" ve "Hayriye" karakterlerinin dostluğunu gösteren düzenlenmiş videoyu paylaştı.