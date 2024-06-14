Üye Girişi
Haberler

Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken bölgeden gelen görüntüler ise yürek burktu.

Denizli'nin 7 ilçesinde cuma öğle saatlerinde 6'sı yıldırım düşmesi sonucu 10 ayrı orman yangını çıktı. Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale ve Tavas ve Kale'deki yangınlar gece saatlerinde kontrol altına alınırken, Babadağ'da çalışmalar devam ediyor. Yangınlarca onlarca hayvan telef olurken alevlerin arasında kalan sürünün görüntüsü yürekleri sızlattı.

MAHALLE, TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Babadağ'a bağlı Mollaahmetler Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlardan isteyenler Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi. Yangına 300 personel, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı, 20 hizmet aracı, 10 ilk müdahale ekibi, 5 grayder, 6 trayler, 5 dozer müdahalede bulunuyor. Kelleci Mahallesi sakinleri imece usulü göreve gelen ekiplerin yemek ve su ihtiyacını karşılıyor. Zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar mücadeleyi zorlaştırdı.

Denizli'nin 7 ilçesinin 6'sında yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

KOYUN ÜSÜRÜSÜ ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Yaklaşık 10 saattir devam eden yangınlarda, onlarca hektar ormanlık arazinin yanı sıra yayla evleri, hayvan barınakları, onlarca küçükbaş ve binerce yaban hayvanı telef oldu. Yangına yaylada yakalanan bir koyun sürüsü de alevlerin arasında kaldı. Sürünün çobanları canlarını son anda kurtarabilirken, sürünün büyük bir bölümü yangında telef oldu.

Denizli'nin 7 ilçesinin 6'sında yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜLER

Alevlerin uzaklaşmasının ardından sürünün son görüldüğü noktaya gelen çobanlar, karşılaştıkları işler acısı manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Telef olan ve can çekişen hayvanların görüntüleri yürekleri sızlattı.

Denizli'nin 7 ilçesinin 6'sında yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

VALİ COŞKUN: BİRÇOK NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun "Hem hava çok sıcak olması hem de özellikle kuvvetli rüzgar nedeniyle maalesef birçok noktada orman yangın çıktı. Çok şükür şu an itibarıyla Babadağ ilçemizdeki yangın dışında bütün yangınlarımız kontrol altına alındı. Güneş batmadan önce birçok tabii hava aracımız yangına müdahale etti. Gece havadan müdahale edemedik.Ancak yine karadan bütün arkadaşlarımız sahada. Özellikle çevre illerden, ilçelerden gelen ekiplerimiz de takviye edildi. İnşallah kazasız belasız bir şekilde yani can kaybına, yaralanmaya meydan vermeden bu yangını da söndürürüz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Pamukkale Acıpayam Babadağ Denizli Tavas Honaz Çal Hayvan Hakları Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı! Duruşma tarihi de belli

Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı! Duruşma tarihi de belli

 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
500

Yorumlar (7)

İSKOÇYALI:

Yaz geldi yine orman yakmalar başladı, artık sormadan duramıyorum bu yaratıcı ne yapıyor milyonlarca yıldır bu Dünya da yaşanan zulümleri izleyip izleyip duruyor.

29
21
yanıtYanıtla
Turbo Levent:

RANT

yanıt0
yanıt0
Mehmet Atar:

Bismillahirrahmanirrahim Şüphesiz ki Allah İntikam Sahibidir) o intikam alanların en hayırlısıdır ve O'nun ne yapmak istediğini yakında bileceksin

yanıt0
yanıt0
Goethegitme:

Haberci yüreğin müregin dağlanmadı tıklanma icin baslık atma,haberi ver üzüntüyü biz yaşarız!

17
5
yanıtYanıtla
burcu:

Ve dünya hassas kqlpler için bir CEHENNEMDİR...;(((

17
1
yanıtYanıtla
Mustafa Büyük:

Ofyaaa canlarım benim

12
0
yanıtYanıtla
Uğur Dindar:

Kim yaptırıp yapiyorsa neyse ….

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title