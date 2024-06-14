Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

Denizli'nin 7 ilçesinde cuma öğle saatlerinde 6'sı yıldırım düşmesi sonucu 10 ayrı orman yangını çıktı. Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale ve Tavas ve Kale'deki yangınlar gece saatlerinde kontrol altına alınırken, Babadağ'da çalışmalar devam ediyor. Yangınlarca onlarca hayvan telef olurken alevlerin arasında kalan sürünün görüntüsü yürekleri sızlattı.

MAHALLE, TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Babadağ'a bağlı Mollaahmetler Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlardan isteyenler Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi. Yangına 300 personel, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı, 20 hizmet aracı, 10 ilk müdahale ekibi, 5 grayder, 6 trayler, 5 dozer müdahalede bulunuyor. Kelleci Mahallesi sakinleri imece usulü göreve gelen ekiplerin yemek ve su ihtiyacını karşılıyor. Zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar mücadeleyi zorlaştırdı.

KOYUN ÜSÜRÜSÜ ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Yaklaşık 10 saattir devam eden yangınlarda, onlarca hektar ormanlık arazinin yanı sıra yayla evleri, hayvan barınakları, onlarca küçükbaş ve binerce yaban hayvanı telef oldu. Yangına yaylada yakalanan bir koyun sürüsü de alevlerin arasında kaldı. Sürünün çobanları canlarını son anda kurtarabilirken, sürünün büyük bir bölümü yangında telef oldu.

YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜLER

Alevlerin uzaklaşmasının ardından sürünün son görüldüğü noktaya gelen çobanlar, karşılaştıkları işler acısı manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Telef olan ve can çekişen hayvanların görüntüleri yürekleri sızlattı.

VALİ COŞKUN: BİRÇOK NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun "Hem hava çok sıcak olması hem de özellikle kuvvetli rüzgar nedeniyle maalesef birçok noktada orman yangın çıktı. Çok şükür şu an itibarıyla Babadağ ilçemizdeki yangın dışında bütün yangınlarımız kontrol altına alındı. Güneş batmadan önce birçok tabii hava aracımız yangına müdahale etti. Gece havadan müdahale edemedik.Ancak yine karadan bütün arkadaşlarımız sahada. Özellikle çevre illerden, ilçelerden gelen ekiplerimiz de takviye edildi. İnşallah kazasız belasız bir şekilde yani can kaybına, yaralanmaya meydan vermeden bu yangını da söndürürüz" dedi.