Yangın afetinin yaşandığı köyde yaralar sarılıyor: Evi yananlara 44'er bin lira yardım yapılacak

Vali Dallı: "53 yapı çıkan yangında zarar gördü"

KASTAMONU - Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yangın afetinin yaşandığı köyde incelemelerde bulunarak, köyde ikamet eden evi yananlara 44'er bin lira acil olarak yardımda bulunacaklarını ve şu an yapılan tespitlere göre 53 yapının yangında zarar gördüğünü söyledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangında 39 binadan 48 hane tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangında 230 hanesi bulunan köyde büyük bir felaket yaşandı. 15 büyükbaş hayvanında telef olduğu yangında, toplamda 39 bina ile 14 samanlığında tamamen yandığı belirlendi.

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Vali Meftun Dallı, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Evleri yanan vatandaşlarla da görüşen Vali Dallı, en kısa sürede yeni konutların yapılarak vatandaşların evlerine yerleştirileceğini kaydetti.

Tosya'nın Yağcılar köyünde 230 hanede yapılan tespite göre 39 binanın yandığını belirten Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Arkadaşlarımızın bugün yapmış oldukları hasan tespit çalışmalarına göre 53 binamız hasar görmüştür. Bu binalardan 39 tanesi mesken oluyor, 14 tanesi samanlık oluyor. Bu binaların 44 tanesi tamamen yıkık durumda, 7 tanesi ağır hasarlı, 2 tanesi de az hasarlı tespitlerimize göre. Bu 39 konutta 48 hane var vatandaşlarımız yaşadığı" dedi.

Evleri yanan vatandaşlara 44'er bin lira yardımda bulunacaklarını anlatan Vali Dallı, "Köyde ikameti sürekli burada olan vatandaşlarımız var olmayanlar var. 14 kişini ikameti köyde bulunuyor. Bunlara AFAD Başkanlığımız tarafından 44 biner lira yardımda bulunulacak. Bu paralar 1-2 gün içerisinde yangınzede vatandaşlarımızın hesaplarında olacaktır. Diğer evleri yanan vatandaşlarımızın aslında köylerinde ikametleri bulunmuyor fakat hiç değilse onlara da bir katkı olur diye Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla 10'ar bin lira hiç değilse ihtiyaçlarını karşılasınlar diye vatandaşlarımıza da 10'ar bin lira yardımda bulunacağız. Onları yarın inşallah hesaplara aktarmış oluruz" diye konuştu.

Hak sahipliği sürecini de anlatan Vali Dallı, "Bunların dışında şu anda bir hak sahipliği süreci olacak. AFAD Başkanlığımızın tanımış olduğu 60 günlük bir süre bulunuyor. 60 gün içerisinde yapılacak konutların, almak isteyen vatandaşlarımızın talepte bulunması gerekiyor. 60 günlük süreyi geçirdiklerinde bu haklarını kaybediyorlar. Bunu köy muhtarımız, ilgili arkadaşlarımız ve burada bulunan arkadaşlarımız vatandaşlarımıza bunları duyursunlar. Vatandaşlarımızda taleplerini yapsınlar. Aynı zamanda bu süre içerisinde yer tespiti çalışmalarımızı da bir yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacak. Bu konuda kimlerin desteği gerekiyorsa herkesten destek bekliyoruz. Çünkü bu işin içine daha sonrasında farklı faktörlerde giriyor. Mirasçılar anlaşamıyor, yer bulmakta sıkıntı yaşanıyor, köy yerleşim planı diye bir şey var, bunda sorun çıkıyor. Orman, bu konularda yer vermekte bir hayli kanunları sert. Bir prosedür işleniyor. Merada köyümüzde zannediyorsam yok. Köy tüzel kişiliğine ait iki yerden bahsedildi. Sorunsuz bir şekilde buralar hazır hale getirilebilirse sorunlar çözülürse köylülerimiz tarafından süreç kısalmış olur. Yoksa uzuyor ama bizler bir an önce vatandaşlarımızın evlerinin yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Öncelikle köylülerimizin öncelikle anlayışlı davranmalarını kendilerinden bekliyoruz. Görüldüğü üzere köyümüzde de güzel bir dayanışma bulunuyor. Herkes evi yananları sahiplenmişlerdi, bugünde hiç kimse konteynır istememiş. Herkes demek ki bir şekilde burada başının çaresine bakıyor. Birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Bu konuda da aynı şekilde dayanışma içerisinde hareket ederlerse sorunları en kısa sürede çözülmüş olur. Bunun içinde kendilerinden bir hassasiyet beklediğimizi bir kez daha söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

48 hanenin tamamen yandığını ifade eden Vali Dallı, "39 konut bulunuyor, bunların bazıları iki katlı, bazıları üç katlı. Bunların hepsinin ayrı evler olduğunu düşündüğümüzde dolayısıyla 48 hane yanmış oluyor. 39 binada mesken olarak 48 hane var" dedi.

AFAD Başkanlığı olarak istenilen sayıda konteynır getirmeye hazır olduklarını söyleyen Vali Dallı, "Bizler, istenilen sayıda konteynır getirmeye hazırdık, AFAD Başkanlığımız hepsini temin edecekti. Evi yanan bazı vatandaşlarımızın bir kısmının İstanbul'da evleri bulunuyor, oralarda ikamet ediyorlar. Oralara gideceklerini söylediler. Burada köyde kalacakları da sağ olsun köylülerimiz bir şekilde barındırmaya karar vermiş, sahiplenmişler. Dolayısıyla bizler konteynır talep etmiyoruz dediler. O yüzden konteynır gelmeyecek. Şu anda konteynır sorunu da talebi de yok. Soğutma çalışmaları da tamamlandıktan hemen sonra enkaz kaldırma çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız" ifadelerini kullandı.