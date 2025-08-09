Yalova'dan Açılan İş Adamı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yalova'dan 4 Ağustos'ta kendisine ait yatla denize açılan iş adamı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda henüz herhangi bir bulguya ulaşılamazken, arama kurtarma alanı genişletildi.

Edinilen bilgilere göre; iş adamı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10 sıralarında kendisine ait "Graywolf" isimli tekneyle Yalova'dan Yunanistan'a doğru yola çıktı. Aynı gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesilen Yukay'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçaların görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, yapılan dalışlar sonucu parçalanmış tekneye ulaştı. Yapılan incelemelerde, tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli yat ile eşleştiği tespit edildi.

Kaptan serbest bırakıldı, gemide sürtünme izleri bulundu

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., Yalova'da gözaltına alındı. C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, 'Arel 7' isimli geminin ön bölümünde sürtünme izlerine rastlandı. Olay anına ait Marine Traffic radar kayıtlarında, Çanakkale'den yola çıkan geminin Marmara Adası açıklarında geri manevra yaptığı, daha sonra Kocaeli Körfezi açıklarında bir süre demirlediği ve ardından Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarına doğru seyrettiği görüldü.

"17.00'den sonra telefon sinyali kesildi"

Arama çalışmalarını Marmara Adası'nda takip eden baba Can Yukay, oğluyla en son denize açıldığı gün görüştüklerini belirterek, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, dalış timi ve 7 yüzer unsurla bölgedeki çalışmalar sürerken, Halit Yukay'ı bulmak için başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri 5. gününde genişletilerek devam ediyor. - BALIKESİR