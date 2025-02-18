Özel, ismini vermeden CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! Hiç görmediği bebekle ilgili tepki çeken sözler

"Hiç görmedim" dediği Kaya bebekle ilgili tepki çeken sözler

Yağışlı Hava Kazaya Sebep Oldu: 82 Yaşındaki Doktor Hayatını Kaybetti

Yağışlı Hava Kazaya Sebep Oldu: 82 Yaşındaki Doktor Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 82 yaşındaki doktor Ömer Lütfi Irmak hayatını kaybederken, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde hayatını kaybeden 82 yaşındaki Ömer Lütfi Irmak'ın, kazada yaralanan eşiyle birlikte kendisi gibi doktor olan oğlunu ziyarete gittiği öğrenildi.

Kaza, dün Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde bulunan Devebağırtan virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Lütfi Irmak (82) kontrolündeki 64 KK 161 plakalı Mercedes marka otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak ve eşi N.I. (77) kazada yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Lütfi Irmak bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çift, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktor olduğu öğrenilen Ömer Lütfi Irmak'ın eşiyle birlikte Uşak'tan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doktor olarak görev yapan oğlunu, gelinini ve torunlarını ziyaret etmek için yola çıktığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ayasofya'da tepki çeken muamele: Kelime-i Şehadet istedi
img

Hagi'nin oğluna da formayı giydirecekler
img

Elitaş'tan asgari ücrete ekstra zam isteyenlere: Mutsuzluk yaşatır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

İşte Galatasaray'ın kader maçını yönetecek hakem
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.