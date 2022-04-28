Eski eşlerin velayet kavgası ölüm getirdi! Kendisine bıçakla saldıran kadına 3 el ateş ederek öldürdü - Haberler

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Eski eşlerin velayet kavgası ölüm getirdi! Kendisine bıçakla saldıran kadına 3 el ateş ederek öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eski eşlerin velayet kavgası ölüm getirdi! Kendisine bıçakla saldıran kadına 3 el ateş ederek öldürdü

Tekirdağ'da Erdinç Ospar adlı şahıs, evine gittiği eski eşi Ülkü Durmaz'la velayet nedeniyle tartıştı. Tartışma esnasında Durmaz eski eşini 2 yerinden bıçakladı. Yaralanan Ospar da Durmaz'a 3 el ateş etti. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Yonca Sokak'taki dairede meydana gelen olayda fabrika işçisi Erdinç Ospar ile Ülkü Durmaz bir süre önce boşanırken, mahkeme de 3 çocuğun velayetini babalarına verdi.

'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü

KENDİSİNE BIÇAKLA SALDIRAN ESKİ EŞİNİ VURDU

Çocuklarını göremediğini öne süren Ülkü Durmaz, dün eski eşinin evine gitti. Ospar ile Durmaz, burada velayet nedeniyle tartışmaya başladı. Durmaz, yanında taşıdığı bıçakla Ospar'ı 2 yerinden bıçakladı. Ospar da evindeki tabancayı alarak, Durmaz'a 3 el ateş etti.

'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaralı Ospar ile Durmaz'ı ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Ülkü Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Erdinç Ospar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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