Van'ın Özalp İlçesinde Erkek Cesedi Bulundu

Van'ın Özalp ilçesi kırsalında çobanlar tarafından erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre Özalp ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi kırsal alanında koyun otlatan çobanlar tarafından bir erkek cesedi buldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemi için ceset Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cesedin düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN