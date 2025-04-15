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Van'ın Özalp İlçesinde Erkek Cesedi Bulundu

Van'ın Özalp İlçesinde Erkek Cesedi Bulundu
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Van'ın Özalp ilçesi Oymaklı Mahallesi'nde çobanlar tarafından bulunan erkek cesedinin düzensiz göçmene ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesi kırsalında çobanlar tarafından erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre Özalp ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi kırsal alanında koyun otlatan çobanlar tarafından bir erkek cesedi buldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemi için ceset Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cesedin düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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