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Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 yaralı

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Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı.

Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 13 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre; kazada 6 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

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Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

akp gitmeden ülkeye huzur yok

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Oğulcan AKP gitsin CHP mi gelsin hepsi aynı zihniyet. Üniversite mezunu gençler parti kursun onlara oy verelim.

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim, ailelerine de sabırlar

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıYusuf kahraman:

yaw konunun ak parti ile alakası ne ben hakkariliyim ak partiden önce Hakkari Van yolu. berbattı yollar yapıldı araçlar belleki çok sürat yapmış

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Haber YorumlarıZamana Göre:

Üniversite mezunu gençler parti mi kursun? Dünyadaki bu adaletsizliğin ve açgözlülüğün bitmemesinin en büyük sebebi üniversite mezunu kravatlılardır. Not: Üniversite lisans mezunuyum.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMengele:

Trafik kontrolu yokki aracla yola cikanlar canavar kesiliyor bunun sonucu ölümle bitiyor

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıNaZıM AŞKAN:

??????

Yorum Beğen9
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