Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 13 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre; kazada 6 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.